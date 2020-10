“Fue algo tan inesperado, yo me puse a rociar unas plantas y le dije a mi hijo que la acompañara a comprar unos bolis, en eso me fui para el jardín y vi a mi hijo jugando en el play y le pregunté si había ido con ella y me dijo que no. Dejé todo botado y me fui corriendo a la pulpería que estaba a cien metros de la casa. La señora de la pulpería me dijo que Jéssica no entró porque ella a mediodía cerraba y me dijo que la vieron que se quedó jugando con una canoa que tenía agua”, recordó.