“Me dijeron que estaba muy grave, intubado, que no había nada que hacer, que debía tener mucha fe y eso fue lo que pasó conmigo. Mi fe en Dios fue grande y es la que mueve montañas. Sabía que Diosito me lo iba a levantar de ahí aunque los doctores me decían que bebé en cualquier momento se nos iba a morir o que si vivía iba a quedar con muchas secuelas”.