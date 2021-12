Mamá de niño fallecido en choque: “Se trataba de un mandadito rápido a la pulpería”

Niño de 3 años fallece en accidente de tránsito en Bagaces, Guanacaste. Foto cortesía. La tragedia se interpuso en el paseo que la familia había planeado para este domingo. Foto cortesía.

La felicidad que Kimberly Chaves sentía por celebrar el fin de año junto a su pareja, Alexánder Barrios, y el hijo de ambos, Allan, de tan solo 3 añitos, se convirtió en tristeza debido a un trágico accidente de tránsito, en el cual el pequeñito lamentablemente perdió la vida.

Como si la muerte del chiquito no fuera un golpe lo suficientemente duro para su madre, ella también debe hacerle frente a la situación en la que se encuentra su amado, quien a raíz del accidente fue internado en el hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia.

“Mi esposo se encuentra hospitalizado, está grave, tuvieron que sacarle un riñón y ahorita lo tienen abierto por si se llegara a complicar para que lo puedan operar de inmediato, además se fracturó una pierna y la clavícula”, contó.

El fatal hecho que tiene a esta familia de luto ocurrió la mañana de este domingo 26 de diciembre en la localidad de San Bernardo de Bagaces, en Guanacaste, cuando la motocicleta en la que viajaban Alexánder y su pequeño hijo chocó violentamente contra un carro.

La peor parte la llevó el chiquito, pues por el impacto sufrió heridas de gravedad en varias partes de su cuerpo, por lo que fue llevado junto a su papá al hospital de Liberia.

Trascendió que debido a la condición tan delicada en la que se encontraba Allan, los médicos decidieron coordinar un vuelo ambulancia para llevarlo al Hospital Nacional de Niños; sin embargo, el pequeño no pudo soportar más.

“El OIJ de Liberia nos indicó que este domingo realizaron el levantamiento del cuerpo de un menor de tres años, que ingresó al hospital de Liberia producto de un accidente de tránsito en Bagaces. El cuerpo del menor fue remitido a la morgue judicial y el caso está en investigación”, informó la Policía Judicial.



— "Se trataba de un mandadito rápido a la pulpería, porque la idea es que íbamos a hacer un viajecito ese mismo domingo, ellos tenían que regresar pronto, pero no fue así", dijo Kimberly Chaves.

Paseo familiar

Kimberly contó que la tragedia se cruzó en el camino de Alexánder y su bebé cuando estos se dirigían hacia la pulpería. El choque ocurrió a escasos 200 metros de la casa en la que vivía la familia.

“Mi esposo acababa de salir a vacaciones, él trabaja como peón de obras públicas, entonces teníamos planeado ir a unas piscinas que están aquí en Bagaces.

“Ellos iban a comprar algunas cositas para llevar al paseo, un fresquito y algo para picar”, recordó.

Chaves contó que Allan siempre fue muy apegado a su papá, además le encantaban las motos, por eso fue que Alexánder decidió llevarlo con él, pues pensaba que se trataba de un viaje corto y sin mayores peligros.

“Ellos iban para la pulpería y un carro estaba mal estacionado en la calle, al parecer, trataron de esquivarlo, pero en eso venía otro carro de frente y los chocó, con cualquiera de los dos carros siempre se iban a estrellar”, explicó Kimberly.

Sirenas dieron la mala noticia

Pese a que el accidente ocurrió cerca de su casa, Kimberly tardó casi media hora en darse cuenta de lo que le había pasado a sus seres queridos.

“Fue como un sentir, porque cuando ellos van a la pulpería no duran tanto, si acaso diez minutos o a lo mucho quince, pero ya había pasado como media hora.

“Yo escuché una ambulancia pasar y me empecé a preguntar qué habría pasado, cuando escuché la segunda ambulancia dije: ‘algo les pasó'”, detalló.

Sin tener certeza de lo que había ocurrido, Chaves salió corriendo de su casa y se topó de frente con una vecina, quien no encontraba las palabras para decirle lo que pasó.

“De repente un carro paró al frente mío y me dijeron que nos fuéramos, que oliera alcohol y me sentara en el carro, ahí me di cuenta que algo malo había pasado”.

Kimberly dijo que la muerte de Allan es un golpe demasiado duro, pues el pequeñito lo era todo para ella, además, le preocupa mucho la reacción que vaya a tener Alexánder al enterarse de todo.

“Él todavía no sabe lo del bebé, todavía está en ese proceso, se supone que ya este lunes lo iba a ver un sicólogo para decirle lo que pasó, yo espero en Dios que él lo tome de una manera tranquila, porque ya es muy duro todo esto”.

Colabore — Si usted desea ayudar a Kimberly y a su familia puede comunicarse con ellos al teléfono: 8364-8053

Necesitan ayuda

Al enterarse de la trágica noticia, vecinos de Bagaces y otros lugares de Guanacaste se tocaron el corazón y el bolsillo para ayudar a la familia para que puedan darle el último adiós al pequeño Allan.

“Gracias a Dios muchas personas donaron para el funeral, de hecho ya todo está listo, pero si las personas quieren seguir ayudándonos bienvenido será, porque mi esposo va a estar muchos meses en recuperación y no va a poder trabajar

“Yo estoy estudiando y este año que viene iba ser mi último año del colegio, pero ahora con esto que está pasando estoy pensando si voy a terminar, la verdad es que no sé qué va a pasar”.

Kimberly explicó que aún no saben cuándo se realizará el funeral de su hijo, pues en medicatura forense les informaron que les entregarán el cuerpo del chiquito hasta este martes.