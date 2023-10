Mamá de niño que murió atropellado: “Perderlo lo puedo ver como mi propio infierno”

Isaac Godínez Cartín tenía 8 añitos. Foto: Stefanny Cartín

El dolor, la indignación y la ausencia acompañan día a día a Stefanny Cartín, mamá del pequeño Isaac Godínez Cartín, de 8 años, quien murió atropellado en Pérez Zeledón.

Ella nos contó que no solo ha tenido que lidiar con su pérdida y con la lentitud en el proceso judicial, sino también en los rumores que han girado alrededor de la muerte de su hijo, ya que algunas personas, sin saber, comentaron que el menor jugaba alrededor del carro, lo que es falso.

“Mi hijo estaba a la par de papi, un adulto consciente y funcional, un hombre que veía hasta ese día la finca de cuatro hectáreas él solito, la chapeaba y era superactivo. Mucha gente nos culpaba y eso me molesta porque ni mis papás ni nosotros somos culpables de que una mujer maniobrara un carro de una forma tan brutal”, dijo la mamá.

Al parecer, la mujer se estacionó sobre la acera en una zona en la hay una zona verde, que no es para parquearse y, cuando trataba de salir, fue cuando atropelló a Isaac y lo prensó contra la pared de Casa de Ande, el pequeño fue llevado al Hospital Escalante Pradilla donde falleció.

Fue el 20 de julio, cuando regresaban de una actividad a la que Isaac y su hermanito asistieron con sus abuelitos.

Peritaje

Doña Stefanny nos contó que el pasado 5 de setiembre, el Organismo de Investigación Judicial realizó el peritaje del carro y también fueron al lugar del accidente.

La mujer que lo manejaba es de apellido Barrantes y, según la mamá del menor, no le hicieron ni la alcoholemia ni ninguna prueba toxicológica al momento del accidente.

El menor había asistido a una actividad con su hermano y sus abuelitos. Foto: Autorizada por su madre (StefannyCartin)

“Estamos esperando que salga ese peritaje, pero no sale, sin eso la Fiscalía no hace la apertura de la denuncia penal. Mi abogado me dice que esto puede durar un año o año y medio y me parece una falta de respeto a la memoria de mi hijo. Hablando de la memoria de mi hijo, imagine lo que siento yo, de saber que la responsable de todo esto no ha perdido absolutamente nada, las leyes le permiten seguir manejando, no ha perdido el trabajo, no perdió su vida social. Mientras mi familia perdió lo que más ama, un hijo maravilloso”, comentó.

Doña Steffany asegura que es necesario y urgente una reforma a las leyes.

Isaac era luz para su familia y sus amiguitos.

“No es posible que ni la licencia les suspenden hasta que haya juicio, es inaceptable. Es como que alguien mate con un arma y que le dejen el arma en las manos. Esa señora sabía que había mucha gente alrededor y aún así trató varias veces de sacar el carro para atrás y de repente se fue a todo gas para adelante, un descuido que acabó con algo increíble, un humanito espectacular”, dijo la mamá, quien comparte fotos e información sobre el caso en el TikTok “Justicia para Isaac”.

Ella incluso ha tenido cercanía con otras mamitas, quienes le dicen que algunos casos duran años y no llegan a nada.

“Viera lo doloroso que es hablar con otras mamás que perdimos hijos así y saber que todas sufrimos doble por esto de la ley. Para mí ha sido un infierno, mi papá y yo lo catalogamos como nuestro purgatorio como mínimo, hay que luchar contra la mente, contra el sistema lento, contra una sociedad que da asco a nivel de conciencia, hemos visto, por fotos y videos que nos pasan, que la gente sigue metiendo el carro a esa zona verde y no hacen ni conciencia de que ahí murió un niñito, ya pusieron postes delimitando esa zona y aun así siguen haciéndolo, llamamos a Tránsito varias veces denunciando y nos dicen que es una zona marginal”, comentó.

Ella asegura que Isaac le hace mucha falta y todo a su alrededor a cambiado. Ella es fotógrafa profesional y casi no ha podido trabajar y su esposo labora en el hospital en quirófano y le ha tocado ver cosas que le traen como recuerdo ese momento tan duro.

“Yo digo que esto es como tener un pie en el otro lado y un pie aquí, tengo que seguir amando a los que nos quedamos, pero una parte de mi corazón se murió con Isaac y esa parte jamás volverá a ser igual. Isaac tiene un lugar en mis memorias y jamás podría llegar a ser reemplazado, era luz y magia, era el niño más amado del mundo y reflejaba tanto amor que perderlo lo puedo ver como mi propio infierno en la tierra”, dijo.

“Estas cosas no deben ser consideradas un accidente, porque todo esto se pudo haber evitado, esto es un incidente y hay una diferencia, un accidente sería que una piedra cayó cuando transitaban en el carro y por eso pierden el control, o que en ese momento a ella le diera un infarto y perdió le control del carro, pero esto no fue un accidente”, sentenció.

La Teja consultó al OIJ sobre el tiempo de entrega en los peritajes como en este caso, pero al cierre de esta nota no nos habían respondido.