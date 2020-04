“Él es mi hijo mayor y vive conmigo, así que no le puedo decir lo que yo siento como madre, yo me acuesto y me levanto preguntándole a Dios ¿dónde está mi hijo? El no tener respuesta me desespera, ahorita estoy incapacitada porque no tengo paz, mis nervios están de punta, pase varios días en shock y mis hijas tuvieron que hacerse cargo la situación”, dijo la mamá.