Mamá de uno de los primos asesinados en bar de Heredia se soñó con su hijo y lo que le dijo eriza la piel

Los primos Jorge Humberto Barboza Abarca y Carlos Alberto Barboza Chacón cumplieron, en este mes de febrero, un año de fallecidos, tras ser víctimas de un cruel asesinato dentro del bar Dude’s, en Heredia.

Para la familia y allegados es como si hubiese ocurrido ayer, el dolor sigue intacto.

Así lo señaló Xinia Abarca, mamá de Jorge, en conversación con La Teja. Ella recordó los momentos de sufrimiento cuando desaparecieron los primos la noche del jueves 6 de febrero del 2025, al día siguiente ella lo llamaba y supo que algo ocurría.

“Estoy con mucho dolor, pero con mucha fe en Dios de que de verdad se hará justicia, que no quede como muchos casos. Es muy duro perder un hijo de esa manera tan cruel, porque fue cruel. Todo un país se dio cuenta de la manera cruel cómo los asesinaron y yo espero que haya justicia, que paguen los que tengan que pagar. Ellos no saben el daño que hicieron en sí, en la familia, en sus hijos pequeños”, expresó la mamá.

Carlos Alberto Barboza y su primo Jorge Humberto Barboza cumplieron un año de la violenta muerte en el bar Dude's, Heredia. (Archivo /Archivo LN)

En este año de dolor ha tenido el consuelo de ver a su hijo en sueños.

“Me he soñado con él y mi familia también se ha soñado. Él les dice que cuiden a mami, que está sola, que me digan que él está bien. Mis allegados me dicen que lo ven tranquilo y junto a otros familiares que también están fallecidos”, expresó la mamá.

Mamá oró para encontrar a su hijo

Doña Xinia recordó cómo presintió que algo ocurría con su hijo y cómo lo encontró.

“Él desapareció un jueves (6 de febrero del 2025), bueno, fue al amanecer de viernes. Ese jueves estuvo en mi casa hasta las 8:40 de la noche, después de ahí lo llamó Alberto y se fueron a traer el camión. Pasaron a ese bar donde pasó la desgracia que pasó.

“El sábado, cuando estábamos buscándolo, yo me decía que mi hijo no era así, podía no contestarme una o dos llamadas, pero no dejaba de contestarme. Tengo una imagen de Cristo y me senté y comencé a orar. Le dije a Dios: ‘Sé que las cosas no están bien, sé que él ya no está aquí (en el mundo), pero devuélvamelo, perdónale los pecados. Esa es la tranquilidad que me quedó porque, pese a la tragedia, siento que mi oración fue escuchada, porque en la noche los encontramos”, recordó esta mamá.

Jorge Humberto Barboza Abarca y Carlos Alberto Barboza Chacón estuvieron desaparecidos y fueron hallados enterrados en bar Dude’s. Foto: Redes sociales (Redes sociales/redes sociales)

Esta madre ha aprendido a vivir con el dolor.

“El proceso ha sido muy duro. Sé que las personas se olvidan, pero uno lo lleva aquí. Para mí fue ayer. Todo el proceso lo lleva uno día a día y hay que aprender a vivir con ese dolor, que no se va a quitar nunca, hasta el día en que uno fallezca, seguro”.

“Yo creo en la muerte, lo que no creo es la manera en la que mataron a mi hijo, porque él era un muchacho trabajador, también Alberto. Los dos eran buenos padres, luchaban por eso, dejaron a sus hijos a la deriva de este mundo”, expresó esta madre, quien se refugia en Dios y confía en la justicia divina y en la terrenal.

A los primos se les vio con vida por última vez la noche del jueves 6 de febrero, cuando andaban con un amigo de nombre Marcos. Ellos entraron al bar Dude’s, en Heredia centro y no volvieron a salir de este sitio.

La madrugada del 12 de febrero, el OIJ encontró los cadáveres de las víctimas sepultados en una fosa.