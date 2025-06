Mamá de víctima de asesino serial vive una pesadilla

Doña Maritza García vive con el profundo dolor por el cruel asesinato de su hijo, quien estuvo desaparecido. Ahora ella y su hija aguardan a que la justicia acelere el proceso para que el sospechoso vaya a juicio.

Judder Mejía fue contacto por el sospechoso por Facebook, le ofreció trabajito. (Cortesía Maritza Ga)

Ella es la mamá de Judder Orlando Mejía García, de 21 años, quien desapareció el 12 de febrero pasado en barrio Pinto, en San Pedro de Montes de Oca.

“Es una cosa y otra, todas tan difíciles, tan dolorosas; la persona que mató a mi hijo sigue detenida y está condenado por matar a otros dos muchachos, pero en el caso de mi hijo tienen que abrir los celulares para ver la información, y en el OIJ solo hay tres personas que hacen eso, entonces nos dicen que hay que esperar y esperar y esperar, pero ¿cuánto más voy a tener que estar así?”, dijo la mamá.

Ella asegura que muchos días la tristeza y la depresión le ganan la batalla.

“Yo estoy al pendiente del caso de mi hijo y, a veces, me dan a entender que ya ese hombre está condenado a 27 años por matar a otros dos muchachos, como que por eso no hay prisa, pero yo también quiero y exijo justicia para mi hijo, porque yo vivo todos los días con un dolor que no le puedo explicar, no hay nada que alivie lo que siento”, dijo la mamá que es vecina de barrio Pinto en Montes de Oca.

El director del OIJ, Randall Zúñiga en una entrevista dada a La Teja semanas atrás reconoció que algunos procesos en investigaciones se estaban tardando un poco más por la fuga de personal, ya que cuando se va un perito el tiempo de capacitación es largo, entonces se recarga el trabajo en otras personas.

Los agentes del OIJ lograron determinar que el hombre estaba involucrado en tres casos.

Los restos de Judder fueron encontrados semanas después de su desaparición en abril del 2024; a doña Maritza le avisaron que habían encontrado un cuerpo en San Diego de La Unión, y que tenía un llavero con varias llaves, que se creía podía tratarse de Judder.

El cuerpo estaba en muy mal estado y luego de varias pruebas, el 8 de abril, se confirmó que eran los restos de su hijo. La causa de la muerte se estableció como homicidio.

Obando ya paga una sentencia por la desaparición y muerte de Yeremy Gabriel Sánchez Cascante y Olger Rubén Sequeira Sequeira, quienes fueron vistos por última vez en el 2018. Foto: OIJ

Lo que se sospecha es que Judder, quien tenía un trastorno cognitivo, fue contactado por el sospechoso de apellido Obando, quien le ofreció trabajo por Facebook.

El jovencito quería ayudarle a su mamá y llevar un dinerito a la casa.

“Ha sido un año ya muy duro, porque nosotras, mi hija y yo aún no aceptamos vivir sin la presencia de mi hijo; yo paso compartiendo videos y fotos de él, eso me da un poco de fuerza, me estoy envejeciendo de solo pensar en esto día y noche, es que ninguna madre está lista para perder un hijo”, dijo Maritza.

Judder y su hermana de 17 años eran inseparables.

“Mi hija, por el dolor de la muerte de su hermano, estuvo 45 días en el psiquiátrico; la depresión ha sido muy fuerte, está con apoyo psicológico, ellos se acompañaban en todo momento y compartían todo, ella lo extraña mucho, es tan duro ver el daño que nos hizo esa persona”, dijo la mamá.

Doña Maritza asegura que ella necesita enfrentar el juicio para ya encontrar la paz que tanto anhela, saber que su hijo recibió justicia.

“Yo no voy a dejar de insistir para que esa persona pague por lo que hizo, porque yo no sé ya qué hacer para sacar este sentimiento que tengo en mi alma”, dijo.

Obando está preso descontando 27 años de prisión por asesinar a dos jóvenes.

Los otros muchachitos asesinados eran Ólger Sequeira Sequeira, de 16 años, quien vivía en La Unión y era vecino del sospechoso.

Al parecer, también lo contactó por Facebook.

La última vez que a Ólger lo vieron con vida estaba con Obando; eso fue el 26 de mayo de 2018. El OIJ recibió alertas de que el cuerpo estaba en un río en Tres Ríos, pero nunca lo encontraron.

Mientras que el otro caso fue por la desaparición y muerte de Yeremy Gabriel Sánchez Cascante, de 15 años, y quien desapareció el 16 de octubre del 2018 en Turrucares de Alajuela.

El 3 de noviembre de ese mismo año, su cédula y camisa del colegio fueron halladas en la vivienda de Obando, en Santa Eulalia, en San Diego de Tres Ríos.

El 5 de noviembre del 2020, el OIJ halló el cráneo de Yeremy enterrado en una zona boscosa en San Rafael de Tres Ríos, en La Unión de Cartago.

La Teja consultó al OIJ sobre este caso pero al cierre de la nota no hubo respuesta.