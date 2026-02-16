Mamá de víctima de bala policial lloró y se sintió burlada al ver la fecha del juicio de su hijo

Marilyn Alvarado, madre de Ariel Mauricio Arauz Alvarado, asegura que se sintió burlada e impotente cuando le informaron que el juicio por la muerte de su hijo fue programado para el 5 y 6 de julio del 2029.

Ariel Arauz asesinado por bala policial (Cortesía de la familia)

Ella nos contó que la cachetada se la llevó el jueves pasado luego de que acudió al tribunal a preguntar por el avance del caso.

“Yo salí después de que recogí la fecha llorando y desesperada. No sé ni cómo llamar a esto. Estoy demasiado indignada de lo que me ha tocado vivir, tanto tiempo de espera”, expresó.

Doña Marilyn llora a su hijo todos los días, lo largo del proceso judicial no la deja avanzar.

Ariel, de 24 años, falleció el 16 de abril del 2022 tras recibir un disparo que, según la investigación, salió de un arma policial durante una actividad de quema de Judas en el barrio Las Terrazas, en San Rafael de Heredia.

Una espera que parece interminable

La mamá nos contó que en agosto del año pasado se realizó la audiencia preliminar y se decidió elevar el caso a juicio. Sin embargo, la fecha fijada para el debate la dejó devastada.

“Este año mi hijo cumple cuatro años de fallecido. ¿Cómo me van a hacer esto? Quisiera que me explicaran por qué tanto tiempo. Nunca me dicen nada, siempre tengo que estar yendo a preguntar”, reclamó.

Desde diciembre no acudía al tribunal, pero decidió presentarse esta semana porque, según asegura, nunca la llaman ni le notifican avances.

En su búsqueda de justicia y que el caso avance la familia hasta a realizado marchas apoyados de otras familias de víctimas (Cortesía de la familia)

“Yo siempre voy a estar pendiente. Yo necesito cerrar mi luto, porque para mí es muy duro. Nosotros exigimos justicia pronta y cumplida. No le puedo explicar el dolor que siento; me arrebataron una parte de mi existencia y me salen con eso, entonces una madre tiene que esperar hasta ocho años para poder cerrar un ciclo”, manifestó.

“Si hubiera sido mi hijo, ya estaría preso”

Doña Marilyn también cuestiona que el oficial vinculado al caso continúe trabajando con normalidad.

“El oficial sigue trabajando normalmente, nunca ha tenido que parar, nunca lo amonestaron, nunca nada. Él ha hecho su vida como si nada y yo viviendo con este dolor”, dijo.

Con profunda indignación agregó: “Si hubiera sido Ariel, ya estaría preso desde el primer momento. ¿Por qué yo tengo que defender a mi hijo si él lo mató? Todo está claro, ¿qué tengo yo que comprobar?”.

La madre asegura que la espera prolongada la enferma emocionalmente, y le genera una sensación constante de impotencia.

“Es una burla. No hay empatía para una familia que no puede cerrar un ciclo. Sufrimos todos los días de la vida. No es justo: una vida sigue y la de una familia inocente está destrozada”, afirmó.

Una noche que cambió sus vidas

El 16 de abril del 2022, Ariel estaba en su casa y habló con su mamá alrededor de las 9 p. m., pues debía entregar una prenda que había vendido para enviarla a Guanacaste. Esa noche, como es tradición en el barrio, se realizaba la quema de Judas.

“Estaba jugando play. Ese día había adultos mayores y niños. Él salió y se sentó en unas gradas cerca de unos amigos”, recordó.

Minutos antes se había registrado un incidente en el que, presuntamente, una patrulla de la policía municipal atropelló a un muchacho. Según vecinos, oficiales que venían de atender disturbios en Bajo Los Molinos se resguardaron en una esquina y se escucharon disparos que muchos creyeron que eran balas de salva.

“A la par de mi hijo había un niño. Dicen que Ariel se levantó y ya estaba herido, caminó y a los 25 metros cayó”, narró.

Los vecinos lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital San Vicente de Paúl, donde falleció poco después. La bala ingresó por un costado, atravesó el pulmón y alcanzó el corazón.

Un duelo que no cierra

Ariel era un joven emprendedor. Administraba una página virtual en la que vendía ropa de segunda mano; él amaba el rap y soñaba con grabar un disco. Ocho meses antes de su muerte se había independizado.

Doña Marilyn asegura que ella ha tratado de agarrar fuerzas de donde no las tiene, pero hay días que el proceso judicial la devasta.

Ya anteriormente la familia había tenido que realizar el “Pasacalles Justicia para Ariel” para exigir avances en el proceso, convencidos de que no son los únicos que esperaban respuestas.

“Me siento impotente, siento que le fallo a mi hijo por no poder darle justicia más rápido. Yo siempre le digo a Dios que me dé fuerza y paciencia, pero esto es demasiado, juegan con el corazón de una madre, de toda la familia”, expresó entre lágrimas.

Este medio consultó a la Corte Suprema de Justicia sobre el estado actual del expediente y las razones por las que se fijó la fecha para dentro de tantos años; sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.