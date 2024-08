Mamá denuncia que guía de un grupo Scout abusó de su hijo de 12 años y que lo dejaron libre

El niño contó a la mamá lo ocurrido el mismo día que llegó a la vivienda Foto; Rafael Pacheco Granados, con fines ilustrativos (Rafael Pacheco Granados)

Una mamá denunció que su hijo, de tan solo 12 años, habría sido víctima de abuso sexual y el sospechoso, aparentemente, se trataría del guía del grupo de scouts en el que estaba el pequeño.

La madre, cuyo nombre no revelaremos por tratarse de un caso en que el afectado es un menor edad, asegura sentirse desesperada porque, pese a que su denuncia contra el sujeto de apellido Agüero no es la única, él fue puesto en libertad con medidas cautelares.

“Mi hijo estaba en el grupo scout (de un lugar de San José) y su líder era una persona de confianza para mí. Mi hijo tenía varios meses de no ir y el guía me escribió por WhatsApp para decirme que los chicos lo extrañaban, ya él había ido a campamentos y nunca había pasado nada, entonces le di permiso, iban a jugar videojuegos”, relató la mamá.

El mensaje que el guía le mando a la mujer decía: “Hola, cómo está? Uy, vieras que algunos chicos de la tropa van ahora para mi casa a hacer una pijamada para jugar nintendo, no sé si XXX (nombre del niño) querrá o podrá ir? Ellos a veces preguntan por él y se me acaba de ocurrir. No tienen que pagar nada, yo lo recogería y se lo dejaría en su casa”.

Ese mismo día, el pasado sábado 20 de julio, el sospechoso recogió al pequeño y luego supuestamente fue por otros dos menores.

Aunque se suponía que el pequeño debía regresar el domingo, fue hasta el lunes a primera hora que volvió a la casa.

“Él (sospechoso) me dijo que era que ellos (los niños) se querían quedar un ratito más”, dijo la mamá.

Ese lunes 22, el niño se acostó en el sillón cuando llegó y ella estaba haciendo teletrabajo, la situación no era normal porque su hijo siempre pasa directo a su cuarto, él es un pequeño con el síndrome de Asperger.

El menor está muy triste y no quiere salir ni ir a la escuela. Foto; Rafael Pacheco Granados con fines ilustrativos (Rafael Pacheco Granados)

“Me dijo: ‘Mamá, no quiero volver donde XXXX (el guía), porque él quiso propasarse conmigo, me quería tocar’, yo me quedé fría, mi hijo me tiene mucha confianza y siempre me cuenta todo. Entonces yo le empecé a preguntar y él empezó a llorar desconsolado como un bebé y a contarme lo ocurrido. Me decía: ‘Mamá, tengo miedo, me siento muy avergonzado’. Me insistía: ‘Mamá, yo no soy gay’, él abusó de ellos”, relató con dolor la señora.

Añadió: “De inmediato llamé a la presidenta del grupo y ella me dijo que eso no pasó dentro del grupo, entonces le dije que me diera el número de las otras dos mamás que estuvieron con mi hijo en esa casa, pero ella se negó, yo me conseguí los números por otro lado, las llamé y les dije que les preguntara a sus hijos qué les hizo ese señor, todos dijeron lo mismo, yo ese mismo día me fui a poner la denuncia ante la Fiscalía”.

La mamá asegura que ella empezó a insistir mucho a las autoridades en que debían detenerlo.

Los supuestos hechos ocurrieron en Cartago, donde aparentemente estaba viviendo Agüero. La mamá puso la denuncia en Goicoechea, por lo que le dijeron que el expediente debía llevarse a Cartago y que eso podía tardar una semana.

“Yo casi me vuelvo loca, pero lo detuvieron y realizaron la audiencia, aunque lo dejaron en libertad porque supuestamente tiene arraigo, tiene trabajo fijo, aunque constantemente se está pasando de casa, incluso supe que su papá lo pasó de casa mientras estuvo detenido, y en mi cabeza solo pensaba que en ese trasladado de vivienda todas las evidencias en esa casa fueron alteradas”, comentó.

Las dos denuncias son tramitadas en los tribunales de Cartago. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

La Teja consultó sobre este caso y la Fiscalía respondió que la Fiscalía Adjunta de Género detalló que existen dos causas abiertas, bajo los números de expediente 24-000191-1884-PE y 24-000591-1898-PE, las cuales se tramitan en el Circuito Judicial de Cartago.

“Ambos expedientes están acumulados a la causa 24-000191-1884-PE, donde figura como imputado un hombre de apellido Agüero. El día 29 de julio del 2024 se le detuvo por investigarse en su contra delitos de abuso sexual, en perjuicio de personas menores de edad”, dijo la Fiscalía.

“El Ministerio Público solicitó prisión preventiva; sin embargo, el 30 de julio del 2024, el Juzgado Penal de Cartago rechazó la petición y ordenó las medidas cautelares“, añadieron.

El sospechoso tiene prohibición de ingresar a ciertas localidades de San José que no ponemos por tratarse de menores, prohibición de acercarse o tener algún tipo de comunicación con las personas ofendidas y testigos por ningún medio y en ningún lugar que se encuentren, lo cual incluye domicilio y lugares de estudio. Además debe presentarse a firmar una vez al mes en la Fiscalía de Desamparados y tiene prohibido salir del país.

La mamá asegura que la situación es muy dolorosa y frustrante para ella, al ver a su hijo tan afectado, ya que lleva dos semanas de no ir a la escuela, está nervioso, muy asustado y triste.

Ella no quiere que ninguna otra familia pase por la misma situación que ellos están viviendo y pide justicia pronta y que se le cambien las medidas cautelares para que descuente prisión preventiva. Incluso, ella narró que sabe que existe otra denuncia en Pavas; sin embargo, la Fiscalía no confirmó eso.

Los Scouts se mantienen respetuosos de las diligencias policiales. Al ser consultados, respondieron que la aparente situación no fue dentro de las actividades oficiales del grupo y que estarán atentos del proceso por si las autoridades requieren algo.