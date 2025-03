Mamá descubrió que hijo murió electrocutado al tratar de bajar uno de sus más preciados juguetes

Wilmer Hernández, joven de 16 años que murió electrocutado en Limón. Foto autorizada por Estrellita Sánchez, madre del menor. (cortesía/Wilmer Hernández, joven de 16 años que murió electrocutado en Limón. Foto autorizada por Estrellita Sánchez, madre del menor.)

De una forma desgarradora fue como Estrellita Sánchez se enteró de la trágica muerte de su hijo, Wilmer Hernández, de 16 años, quien murió electrocutado la tarde de este jueves cuando trataba de bajar una bola de un árbol de mango.

Como si esa tragedia no fuera lo suficientemente dolorosa para Sánchez, la señora siente una gran angustia, pues su otro hijo, de 9 años, se encuentra delicado, ya que también fue afectado por la descarga eléctrica.

En entrevista con La Teja, Estrellita contó que ella se enteró de esta lamentable situación cuando regresaba a su casa, en Bananito Sur, en Valle de La Estrella, Limón, tras haber ido a una cita en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

“Ayer (jueves) yo tenía cita con el IMAS y cuando llegué me dijeron que mi chiquito estaba muerto, ahí en la calle.

LEA MÁS: Desgracia familiar: Hermanito murió electrocutado cuando trataba de bajar una bola de un árbol

“Estaban jugando con una bola que se les trepó en el palo de mango y él estaba tratando de bajarla con una varilla de aluminio, pero no vio el cable y le pegó (la corriente eléctrica) junto con mi otro hijo”, contó Sánchez.

Lamentablemente, el muchacho falleció de forma inmediata debido a la fuerte descarga que recibió, mientras que su hermanito fue llevado en condición delicada a un centro médico, donde permanece internado.

María Sánchez, tía de Wilmer, contó que su hermana no se encontraba en casa, debido a que fue al IMAS a solicitar una ayuda económica, pues es una madre soltera que siempre ha luchado por sacar adelante a sus hijos.

“A las 4:30 p.m., ella me llamó y me dijo que su chiquito estaba muerto, pero yo no podía creerlo, además de ser la tía yo era su madrina, entonces para mí fue algo demasiado doloroso”, dijo la tía de Wilmer.

Wilmer y su hermanito estaban jugando con una bola cuando ocurrió la tragedia. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal/Archivo. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Un buen muchacho

El joven, de 16 años, fue descrito por su madre como un muchacho muy bueno, que amaba a sus hermanos y disfrutaba de jugar con ellos, especialmente con su hermanito menor.

LEA MÁS: Chiquita de 5 años muere atropellada por buseta escolar en Alajuela

“Era muy bueno con todo mundo, con sus hermanos, con la tía y especialmente conmigo, era un muchacho muy especial, por eso todo mundo lo quería en Bananito”, dijo Estrellita Sánchez.

La tía de Wilmer dijo que siempre lo recordará por su gran corazón y por su forma tan especial de ser con ella y con su mamá.

“Wilmer era un muchachito muy calmado, nunca se metió con nadie, siempre pensaba en su mamá y le decía que nunca la iba a abandonar, era un muchacho muy noble”.

Estrellita contó que Wilmer estaba estudiando en el Cindea de la zona y destacó que incluso iban juntos a recibir clases a esa institución, pues los dos estaban sacando juntos el tercer grado.

La mamá de Wilmer necesita de mucha ayuda para darle el último adiós a su hijo, como él se lo merece, por lo que cualquier donación será una bendición para ella. Si usted desea colaborar con la causa puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 6121-4459 a nombre de Estrellita Sánchez.