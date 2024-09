Mamá descubrió el asesinato de su joven hija de una manera desgarradora

Una mamá pasó días de zozobra al no saber nada de su hija Nahomy Suárez Ramírez, de 19 años; la incertidumbre se transformó en duelo al enterarse que ella fue víctima de un atroz homicidio.

Un mensaje en WhatsApp con la foto de Nahomy fue la manera en la que Ingrid Ramírez confirmó que su hija se convirtió en otra víctima de la violencia en Costa Rica.

Nahomy Suárez Ramírez, de 19 años, estuvo desaparecida, cuando la encontraron descubrieron que fue golpeada y le dispararon en la cabeza. Foto: Ingrid Ramírez para La Teja

La joven era independiente, vivía en Heredia y siempre se comunicaba con su mamá, quien es vecina de Grecia, Alajuela, incluso, la última vez que se vieron fue un día antes de la desaparición de Nahomy.

La muchacha fue hallada sin vida el lunes 28 de agosto del 2023, en un acantilado frente al mar, cerca de un mirador de Jacó; sin embargo, las autoridades presumen que la mataron dos días antes.

La Fiscalía confirmó este viernes 27 de setiembre que una mujer de apellidos Díaz Solano es sospechosa de la muerte de la muchacha y el Juzgado de Jacó la encerró por tres meses mientras la Fiscalía continúa con la investigación.

“Cuando mi hija cumplió la mayoría de edad se fue para Heredia, ella me decía que vendía ropa. A esas edades quieren andar en la calle en horas de la madrugada y demás, soy bastante estricta y a mis hijas las he protegido mucho, cuando mi hija entró en esa etapa de rebeldía, que quería andar en la calle y demás, le dije que tenía que respetarme las reglas de la casa, sino que tenía que buscar para dónde irse, porque mi hija menor también estaba creciendo y no iba a permitir que fuera ese espejo.

“Me dijo: ‘no, mami, cuando cumpla los 18 años me voy’, y ella tomó la decisión de irse y velar por ella solita”, expresó la mamá, quien asegura que su hija tenía un año de estar viviendo independiente.

La señora le insistió que se quedara, pero Nahomy decidió irse, sin embargo, con frecuencia la visitaba y pasaban pendientes.

“Le lloré y le supliqué que volviera a la casa, que retomara los estudios que nosotros le pagábamos, pero ella quería seguir viviendo sola y me tocó soltarla, fue algo muy duro, pero me tocó”, comentó.

La última vez que esta madre vio a su hija Nahomy fue el jueves 25 y viernes 26 de agosto, ella se había quedado en la casa de su mamá a dormir, la muchacha se despidió y luego vino la pesadilla.

“Me di cuenta por esas noticias que pasan en los grupos de WhatsApp, yo le había dicho a mi novio que estaba preocupada por ella porque vino a mi casa el jueves y se fue viernes, ella me dijo que iba para Heredia.

“Le escribí, la llamaba y no me contestaba, salí a las 10 de la noche de trabajar y seguía llamándola y nada, sentía un presentimiento de que algo malo está pasando y a la 1:30 de la mañana le volví a escribir y llamar, ya el teléfono estaba apagado y así pasó sábado y domingo, pero como ella pasaba algunos días sin comunicarse conmigo, entonces yo no dí parte al OIJ en ese momento”, recordó la mamá.

Una mujer de apellidos Díaz Solano es sospechosa del asesinato de Nahomy Suárez Ramírez, de 19 años. Foto: Cortesía para La Teja

El lunes 28 de agosto doña Ingrid iba a denunciar la desaparición cuando le avisaron que circulaba una foto de una muchacha fallecida en Jacó.

“Mi novio me preguntó si Nahomy iba a ir a Jacó, le dije que no, que ella iba para Heredia, él me dijo: ‘en el grupo que estoy de WhatsApp subieron una foto de una muchacha fallecida en Jacó, no le veo la cara’, yo le pedí que me mandara la foto, él me preguntó que si estaba segura de querer ver la foto y le dije sí. Cuando la vi por el tatuaje que ella tenía la reconocí, además era la misma ropa (con la que la vio por última vez) supe que era ella”, manifestó esta mamá.

Ingrid Ramírez, mamá de Nahomy Suárez Ramírez tuvo que ir a la Morgue Judicial donde terminó de reconocer a su hija fallecida. Foto: Archivo

Nahomy estaba en avanzado estado de descomposición y su mamá no la pudo volver a ver, ni quisiera para el funeral.

Doña Ingrid afirma que a su hija no le conocían problemas con drogas o de otra índole; lo único que quiso fue independizarse; recuerdan que era una muchacha con un corazón valioso, pues siempre se andaba preocupando por los más indefensos como los animalitos de la calle y los indigentes.

Su familia solo espera que haya justicia para ella, les duele el final tan trágico que tuvo la muchacha a quien recuerdan como una joven independiente, trabajadora y que soñaba ser exitosa por ella misma.

A Nahomy la golpearon y le dispararon en la cabeza, luego la lanzaron en el acantilado; la causa de muerte no ha trascendido de manera oficial por las autoridades judiciales.