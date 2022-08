Mamá encontrada en río de Pérez Zeledón era víctima de violencia doméstica

Doña Mayela era muy querida en San Isidro era común verla en el parque. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Hany Mayela Agüero Flores, de 51 años, era víctima de violencia doméstica, así lo aseguró su excuñada. El cuerpo de Agüero fue encontrado el martes en un río en San Isidro de El General, en Pérez Zeledón de San José.

La mujer era conocida en Pérez como “Maye” o “Mayelita” y según dicen tenía problemas con el alcohol, por lo que era común verla en el parque. Eso sí, quienes la recuerdan aseguran que siempre saludaba a todos y era muy querida por el pueblo que la vio nacer.

La oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la muerte de la mujer está en investigación, pues se presume que pudo caer al río, sin embargo, algunas personas aseguraron que la vieron discutir con un hombre y en medio de la discusión ella cayó al cauce del río y falleció.

La Fuerza Pública tiene sospechas de un hombre que llegó a la delegación para indicar que se había jalado una torta, pero nunca explicó qué fue lo que hizo. Los oficiales lo conocen porque es de la zona, sin embargo como no existía un delito, lo tuvieron que dejar libre.

Doña Mailyn Blanco es excuñada de doña Mayela, la fallecida estaba casada con un hermano de ella que murió hace ocho años. Además doña Mailyn se hace cargo de la crianza de las dos hijas de Maye y de su hermano.

“Ella era una belleza de persona, pero tenía el problema del alcohol... La hizo perder muchas cosas, por momentos se iba y luego se recuperaba y volvía por días, ella era muy buena, muy cariñosa cuando veía a sus hijos... Tenía 6 y era muy humilde”, dijo Mora.

Las hijas más pequeñas de Mayela tenían entre uno y dos meses de no verla, pero su hija mayor la vio el Día de la Madre.

Hany Mayela Agüero Flores tenía 51 años y dejó seis hijos. Foto: Cortesía

“Estuvo ahí todo el día con ellos hasta que se fue como a las 10:00 de la noche, y no supimos más hasta que salió la noticia de que encontraron un cuerpo. Yo estaba en mi casa y la noticia la vimos por Facebook, yo vivo cerca del polideportivo y entonces mi esposo me dijo que iba a ir a ver, y se fue y cuando me llamó y me preguntó cuáles eran los apellidos y me confirmó que era ella, llamé a a la hija mayor y nos quedamos hasta que levantaron el cuerpo... Pero estamos esperando la autopsia para saber qué pasó, el OIJ no nos dijo nada”, dijo Blanco.

Lo que más preocupa a la familia es que hace dos años ella tuvo una relación con un hombre y le pegó estando en el parque, al punto que le quebró los dientes.

“Casi la mata y ella lo denunció y lo metieron preso, pero lo que sabemos es que salió la semana pasada... Él llegó a la casa de la hija mayor de ella el Día de la Madre, se dio una situación y ellos llamaron a la Policía porque él se la quería llevar, la hija no dejaba, cuando la Policía llegó él se la llevó y no supimos más esa noche, al día siguiente en la mañana la vieron en el parque. Como ella es tan conocida, todavía a las 9:00 de la mañana dicen que andaba con él y a las 11:00 de la mañana la encontraron (muerta)”, dijo Mora.

Los familiares aseguran que ellos ya informaron a las autoridades judiciales de la situación.

Las hijas de doña Mayela están muy afectadas por lo ocurrido con su mamá, la familia está tratando de recoger ayudas para poder darle santa sepultura al cuerpo, pues ahorita no cuentan con un lugar donde poder enterrarla y necesitan al menos ¢300 mil para cubrir los gastos.

Si usted desea ayudarles puede contactarlos a los teléfonos: 6445-6291, a nombre de Johan Juárez Quesada o 8539-9691 de Mailyn Mora Blanco.