Mamá escuchó una discusión antes del ataque contra su hija recién casada en Cartago

Un sujeto de apellidos Ramírez Rivera, de 34 años, es sospechoso de intento de femicidio al dispararle a su esposa en el ojo izquierdo, el atroz hecho ocurrió en Cot de Cartago. Foto: MSP (MSP/MSP)

La mamá de una muchacha recién casada es testigo del brutal ataque que sufrió su hija al ser herida de bala en el ojo izquierdo.

Tal como lo ha informado La Teja, el principal sospechoso de este atroz hecho es un hombre de apellidos Ramírez Rivera, de 34 años, con quien la joven recién se acaba de casar.

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Pública, la alerta de estos hechos la recibieron a las 11:45 p. m., del martes 14 de octubre anterior, por medio del sistema de emergencias 9-1-1, en San Rafael de Oreamuno, en Cot de Cartago.

“Al llegar al lugar, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) localizaron en la planta baja a una mujer de apellido Ramírez, de unos 30 años, con una herida de bala en el ojo izquierdo y signos vitales débiles.

“Su madre relató que minutos antes había escuchado una fuerte discusión entre su hija y el sospechoso, seguida de un disparo, tras lo cual el hombre huyó a pie”, señalaron las autoridades de la Fuerza Pública.

En ese momento corrieron para salvar la vida de la mujer, quien también es de apellido Ramírez, de 28 años.

Además, comenzaron a buscar al sospechoso.

“Cerca de las 2 a. m., del miércoles 15 de octubre, oficiales de la Fuerza Pública encontraron al presunto responsable en una vivienda en calle Santa Rosa”, señalaron en el Ministerio de Seguridad Pública.

Un año de prisión preventiva por intento de femicidio

La Unidad de Género de la Fiscalía de Cartago confirmó a La Teja que el sospechoso cumplirá un año de prisión preventiva, tras una solicitud de ese despacho.

El expediente contra este sujeto corresponde al 25-002584-0058-PE; de momento lo vinculan con el delito de tentativa de femicidio.

Víctima permanece en estado crítico

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fue en noviembre anterior cuando la víctima y su esposo firmaron el matrimonio.

La joven permanece internada en el hospital Calderón Guardia, en San José; su condición es crítica, ya que la mantienen con respiración artificial.

La mujer es mamá de cuatro niños, no son hijos del supuesto agresor; este hombre también es papá de otros tres menores.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le confirmó a La Teja que intervinieron en este hecho por los niños.

De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres del Poder Judicial, al menos 25 mujeres, con edades entre los 18 y 63 años, fueron asesinadas por sus parejas, exparejas, allegados o en posición de poder (cifra hasta el 21 de agosto anterior).