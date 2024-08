Mamá guarda último regalo que hijo le entregó antes de ser víctima de un doble homicidio

Una flor y una caja de chocolates se convirtieron en la forma en la que un hijo se despidió para siempre de su mamá.

Luis Solano Víctor, de 34 años, fue asesinado de múltiples balazos junto con su novia Ana Alicia Vargas Vargas, de 44 años, cuando les faltaban, aproximadamente, tres kilómetros para llegar a la casa en la que vivían.

Doña Dania Víctor, mamá del muchacho, tiene dos últimos recuerdos de él; uno es el regalo por el Día de la Madre y el otro, verlo por última vez el sábado 17 de agosto pasado, cuando la visitó en su casa.

“Nunca me había dado flores y me las dio el propio Día de la Madre, ahora las tengo guardadas”, manifestó doña Dania.

Solano era mecánico y también trabajaba en las bananeras de Sarapiquí. Su mamá recuerda que también le pedía limones para vender, que era muy pulseador y que nunca lo vio en malos pasos.

“Mi hijo era muy bondadoso, yo le decía que tenía algo malo y se preocupaba por arreglarlo”, menciona la mamá.

En su mente ahora se vienen los recuerdos de ese sábado, cuando le extrañó notar a su hijo triste y hasta sin ganas de comer, pues asegura que jamás lo había visto así.

“Él siempre me llegaba a ver, y ese sábado vino y me dijo: ‘mami, ¿cómo está?’. Todos los días venía a almorzar y yo le daba un gallito, pero ese día lo vi diferente y le pregunté qué le pasaba, y lo único que me dijo es que no quería seguir trabajando en el taller en el que estaba, porque se sentía muy vigilado por las cámaras. Entonces, le dije: ‘tranquilo, como todo jefe’. Me respondió que iba a cancelar una plata que debía del carro y buscar otro trabajito. Solo le dije que cada quien buscaba el sol donde mejor le calienta”, recordó.

Luis Solano Víctor, de 34 años, le regaló a su mamá unas flores y una caja de chocolates antes de ser asesinado junto con su novia Ana Alicia Vargas Vargas, de 44 años. Foto: Tomada de redes sociales

También le extrañó que su hijo le dijo que quería que ese día terminara rápido; jamás imaginó que al día siguiente a ella la despertarían con una dolorosa noticia.

“Ojalá que este sábado se termine rápido, nada más me dijo”, recordó la mamá como parte de las últimas palabras de su hijo.

Afirma que aún no entiende el por qué los mataron, ya que de su hijo nunca se enteró que tuviera problemas, y a su nuera apenas tenía seis meses de tratarla, aunque a ella no le conoció problemas. Sí supo que había recibido amenazas por propias palabras de ella; sin embargo nunca le dijo las razones.

“Ella me dijo que llegaron unos hombres a amenazarla, pero nunca pensé algo malo, nunca me terminó de contar sus cosas personales; sí le dije ‘Váyase de esa casa’, que era de alquiler”, manifestó la suegra de la fallecida.

La pareja fue asesinada cerca de las 4 a. m. del domingo 18 de agosto en Cristo Rey de Puerto Viejo, en Sarapiquí. Los investigadores que atendieron el caso indicaron que Solano murió a consecuencia de dos disparos que recibió en la cabeza, mientras que Vargas murió por un disparo en la cabeza.

Luis Solano Víctor fue asesinado de múltiples balazos junto con su novia Ana Alicia Vargas Vargas. Foto: Tomada de redes sociales

Luis Solano Víctor, de 34 años, vio a su mamá por última vez horas antes de ser asesinado. Foto: Tomada de redes sociales

Pareja asesinada en carro tenía seis meses de noviazgo

Luis y Ana se conocieron en las bananeras en las que ambos trabajaban.

“Ella era algo especial, seis meses y medio tenía de estar con ella, estaban comenzando apenas”.

Ana era oriunda de Acosta, madre de tres hijos, dos de ellos varones, de 21 años y 15 años, así como una niña que en noviembre próximo cumplirá 10 años.

“El sábado me dijo: ‘voy a decirle a Ana que vengamos el domingo y hagamos algo de comer’. Le contesté que los esperaba, me abrazó y me dio un beso”, señaló esta madre.

A Luis lo despidieron al mediodía de este martes 20 de agosto en el cementerio de La Guaria de Sarapiquí.