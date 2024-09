Mamá inocente a la que mataron en bar estaba a poco de cumplir un sueño junto a su hija mayor

Ilusionada, así estaba María José Castro Miranda, la víctima inocente a la que le quitaron la vida en el bar restaurante Cahuita Town, en barrio Luján, San José.

Esto porque ella estaba a punto de cumplir uno de sus sueños junto a su hija mayor, de 12 años, quien en este 2024 se graduará de sexto grado.

Solo faltaban dos meses para el baile de graduación, el cual ya hasta habían pagado, lamentablemente la ilusión fue destruida por unos desalmados que dispararon sin control y le quitaron la vida a esta madre de 33 años, siendo ella inocente.

Andrea Castro, hermana de la fallecida y tía de las dos hijas, de 12 y 3 años que dejó la víctima, detalló el dolor que enfrentan junto a las niñas.

“Mi sobrina de 12 años no creé que esto esté pasando, que sea real, este año se gradúa, ya teníamos todo preparado, habíamos pagado el paquete de graduación que es en noviembre”, comentó Andrea.

La pequeña está bastante afectada y la bebé de 3 años aún no comprende que su mamita ya no volverá a casa, pero no ha dejado de preguntar por ella y la espera para jugar como lo hacía hace tan solo unos días.

“Ha sido muy difícil... mi sobrina menor no entiende lo que está pasando, solo está esperando que su mamá llegue a jugar con ella, no ha dejado de preguntar por la mamá”, manifestó Andrea.

Esta era la segunda vez que María José y su esposo visitaban este negocio y les gustaba por la comida caribeña que ofrece y, además, porque lo veían como un lugar familiar en el que también aceptaban niños, al ser bar-restaurante.

La joven madre murió en el hospital Calderón Guardia donde le trataron de salvar la vida; sin embargo, por las balas sufrió dos paros cardiorrespiratorios.

“Tuvimos la oportunidad de despedirnos de ella (se refiere de María José en el hospital), luego teníamos que irnos para la casa a darles la noticia a las niñas, lo hicimos todos en familia, nosotros nos distinguimos por ser sumamente unidos, entregados a Dios con mucha fe, esa unión nos hizo tener el valor para hablarles a ellas (a las chiquitas)”.

En este ataque, ocurrido la noche del domingo 8 de setiembre a las 11:56 p.m., también murió el dj limonense Jerson Brown Blackwood, de 48 años.

María José será despedida este miércoles a las 10 a.m. en la iglesia católica San Rafael Arcángel, en San Rafael Arriba de Desamparados, luego la sepultarán en el cementerio de Aserrí.

María José Castro, de 33 años, deja dos hijas de 12 años y 3 años, a quienes siempre le manifestó su amor. Foto: Tomada de redes sociales

Con emotiva carta exigen justicia para María José Castro

La familia de María José escribió una carta en la que le suplican a las autoridades de Costa Rica atender el problema de la inseguridad que está cobrando vidas de personas que no están en malos pasos.

Andrea, la hermana de la fallecida, le dijo a La Teja que el mensaje lo escribió ella en nombre de todos sus parientes y de aquellas inocentes que sufren por la pérdida de un ser querido.

“Este mensaje yo lo escribí para no perder ninguna sola palabra de lo que quiero decir y le pido a todo el pueblo de Costa Rica que lo hagan saber a todos, que lo hagan viral, que le llegue al presidente de la República y que también le llegue al ministro de Seguridad, don Mario Zamora”, manifestó Andrea en medio de los preparativos del funeral de su hermana.

Andrea, hermana de María José Castro Miranda, escribió una carta en la que le pide a las autoridades enfocarse en el tema de seguridad. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La carta es muy emotiva y, de manera educada, insisten en la problemática de inseguridad que ha cobrado vidas inocentes, así dice:

“Señor presidente y señor ministro de seguridad, Mario Zamora, Poder Judicial y Poder Ejecutivo.

“¡No se están matando entre ellos, están matando a personas inocentes! Esto merece que los tres Poderes de la República coloquen su mirada en el problema de inseguridad, hoy las familias que hemos sido afectadas por esta inseguridad los llamamos a actuar, no nos dejen solos, hagamos algo por las familias de este país, hagamos algo por Costa Rica.

“Esperamos que ninguna familia de Costa Rica tenga que llorar la pérdida de otra vida inocente y esperamos por favor un actuar pronto por parte de ustedes”.

Andrea no ha podido entregar esta carta al presidente Rodrigo Chaves ni a las demás autoridades, detalla que de momento la ha dado a conocer por los medios de comunicación y luego de despedir a su hermana tratará de entregarla personalmente en nombre de otras familias que sufren por la violencia.