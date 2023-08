Hombre le contó a su mamá que estaba en peligro: “Mi hijo me dijo que lo iban a matar”

José Francisco Rodríguez Artavia desaparecido desde el 5 de octubre del 2018 en Alajuela. Foto: OIJ (Roy Alejandro Muñoz Núñez)

En la casa de doña Iliana Rodríguez sus hijos escondieron las fotos de su hermano José Francisco Rodríguez Artavia, de 33 años, para evitar que ella pase el día llorando y preguntando al cielo por qué nadie le dice qué ocurrió con él.

Doña Iliana nos contó que su sufrimiento empezó el 5 de octubre del 2018, ya que desde ese día no se sabe nada de su muchacho.

Ella reconoce que su hijo tenía problemas de adicción al igual que otra de sus hijas, quien se fue de la casa y dejó a cuatro menores a los que ella debe cuidar.

“Era mi hijo, y eso es algo que solo una madre puede entender, que no importa lo que ellos hagan es un amor fuerte y verdadero. Mi hijo tenía problemas de drogadicción y no vivía conmigo porque se me llevaba cualquier cosa y la vendía para fumar esas cochinadas. A veces se internaba (en un centro) y pasaba un poquito tiempo bien, pero recaía”, dijo esta vecina de El Carmen de Alajuela.

Ella confiesa que su hijo era cariñoso con ella, siempre le llevaba arroz cantonés que es lo que a ella más le gusta comer y cuando estaba bien le ayudaba con sus cuatro nietitas.

“Mi casa era su lugar seguro, yo le compraba ropa en tiendas americanas y siempre le tenía para que él se bañara, lo llevaba a que le cortaran el pelo, y le daba que comer. Pero ese día que desapareció, él vino muy alterado y quebró las ventanas de la casa. Yo le puse una orden de alejamiento y de captura para que me diera pensión porque era la única manera, ya que como no podía pagar estaría preso y dejaría los vicios. Eso me lo recomendó un juez”, dijo la mamá.

Doña Iliana asegura que dos semanas antes de desaparecer, su hijo le empezó a decir que lo iban a matar, pero no decía por qué.

Su hijo se iba para El Erizo y ahí se topaba con su hermana, a ella le había dicho que al día siguiente de que se dio la discusión con su mamá que le iba a ir a pedir perdón porque era malo estar peleado con la mamá.

“El decía, ojalá que me maten me tiren bien largo y me coman los bichos, para que usted no sufra y nunca me vea así”, recordó.

Doña Iliana al ver que pasaban dos meses y su hijo no regresaba empezó a buscarlo, hasta que un día se topó a un muchacho que le dijo que a Machillo, como le decían a José Francisco, lo habían asesinado unos hombres que se lo llevaron en un carro.

La mamá puso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 4 de diciembre del 2018. Ese mismo día en El Erizo de Alajuela se quemó un lote y los bomberos encontraron una osamenta calcinada y a la mamá le llegó información de que ese era su hijo.

La mamá asegura que el caso de su hijo no avanza. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo anduve en muchos lugares y hasta ofrecí dinero que no tenía para que alguien me diera información sobre mi hijo”, dijo.

Ella fue a la Medicatura Forense para que le hicieran pruebas para ver si esos restos eran de su hijo, pero asegura que le hicieron varias preguntas y no le dieron un resultado formal.

“Me preguntaron si mi hijo andaba un reloj y si él andaba uno en la bolsa del pantalón, me consultaron otras cosas, pero me dijeron que no hubo resultados con lo que le hicieron a la osamenta y les pregunté que si le hicieron pruebas a la dentadura encontrada porque yo sé que en ese hallazgo dieron con unos dientes y aquí estoy esperando la respuesta”, dijo.

La mamá asegura que en el OIJ solo le dijeron que se fuera tranquila para la casa y que su hijo iba a regresar en cualquier momento. Y hasta le dijeron que lo detuvo una patrulla de Vigilancia Aérea en diciembre del 2018, pero pese a que tenía una orden de captura y otra por desaparición, supuestamente lo dejaron ir.

El joven pasaba en El Erizo en Alajuela el sitio es conflictivo. (Alonso Tenorio)

“A los del OIJ les dije todo lo que sabía del caso. Él tenía adicciones, pero todo ser humano tiene derecho a que lo busquen y a recibir justicia, es que esto es tan duro para mí, no le puedo explicar el dolor que siento todos los días de mi vida, la angustia, la incertidumbre, porque nadie me da respuestas, he estado a punto de volverme loca de pensar en lo que pasó o no pasó”, dijo.

Doña Iliana asegura que pide a quien sepa algo que le cuente al OIJ para poder encontrar la paz.

Ella ha soñado con su hijo unas tres veces, en uno de esos sueños “Machillo” le dio pistas de las personas que le hicieron daño.

Si usted sabe algo de este caso puede llamar al 8008000645 del OIJ.