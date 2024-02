Mamá narra las razones por las que no tiene paz casi cuatro años después de la muerte de su hijo

Gerson Vargas fallecido dos meses después de que salió del hospital. Fotos: Marianela Vargas (Cortesía Nela Vargas)

Hay días en que para doña Marianela Vargas no hay diferencia entre la noche y el día porque no puede dormir, cuando se da cuenta son las siete de la mañana y pasó en vela, hay partes en su cabeza que debido al estrés ya no tiene cabello y sufre de una terrible ansiedad.

Ella lleva así tres años y ocho meses desde que su hijo Gerson Vargas, de 22 años, falleció a raíz de un accidente laboral.

Doña Nela, como la conocen en la comunidad en San Rafael Abajo de Desamparados, nos contó que pese a que ha tratado de estar mejor, ella no logra superar la ausencia de su hijo y le quita el sueño no haber podido lograr cómo hacer justicia, pues ella es una persona muy humilde y para el proceso necesita un abogado que la acompañe, sin embargo, asegura que le han cobrado mucho dinero y ella no tiene cómo pagar.

Su vida cambió la mañana del lunes 26 de agosto del 2019, cuando su hijo estaba trabajando en el Palacio de los Deportes, en Heredia, al parecer, en el montaje del escenario de un concierto y sufrió una caída desde unos diez metros de altura.

La mamá nos contó que su hijo no tenía un trabajo fijo, pero era muy empunchado y por eso aprovechaba cualquier trabajito que le saliera, pues así la ayudaba a ella y a sus tres hermanos, ya que él era el mayor.

La mamá tiene las cenizas de su hijo en la casa. (Cortesía Nela Vargas)

“Hay un joven que es testigo, que era compañero de mi hijo, a Gerson lo contrataron para que pusiera sillas y unas tarimas, no para que hiciera otras cosas. Mi hijo le tenía horror a las alturas, por lo que estoy segura de que alguien le dijo que se tenía que subir porque de lo contrario jamás lo hubiera hecho. El muchacho (testigo) dice que la base que lo sostenía colapsó, era una varilla de construcción que estaba arriba del techo. Según él, cuando Gerson cambio el arnés que lo tenía agarrado, al pasar el gancho a la otra varilla esta se zafó, como que se le zafaron unos puntos de soldadura y colapsaron, mi hijo cayó de cabeza desde casi diez metros de altura”, dijo la mamá.

Él fue llevado con vida, pero gravísimo al Hospital San Vicente de Paúl y luego estuvo en el Hospital San Juan de Dios, donde sus amigos y conocidos hicieron oración por la recuperación del muchacho.

La mamá recuerda, con mucha tristeza, que los médicos primero pensaron que estaba todo reventado por dentro porque tuvo sangrado, se quebró la pelvis, un tobillo, los brazos, una pierna, un brazo se le deformó, se le hizo una trombosis y le cortaron un dedo del pie.

Además, la trombosis le provocó sangrado en el cerebro, un riñón dejó de funcionar y el otro estaba al 50 por ciento y sufrió un trauma craneoencefálico.

“Los doctores le hicieron una operación en la cabeza que era en forma de diadema, le quitaron lo quebrado, y le colocaron una platina para que la cabeza no le quedará hundida, le hicieron una traqueotomía que tuvo hasta el último día de su vida”, dijo la mamá.

Gerson era músico en la Banda Comunal de San Rafael Abajo de Desamparados y estuvo en la comparsa Latin Sound, él pasó siete meses internado.

“Me dijeron en el hospital que necesitaba muchos cuidados y que las bacterias eran muy peligrosas para él, que me lo llevará a la casa para darle calidad de vida, uno como mamá nunca pierde la fe, yo pasaba todo el día con él, lo tenía que bañar encamado porque medía 1,90, cambiarle el pañal, darle de comer, hacerle todo”, dijo la mamá.

Gerson estuvo en su casa dos meses, hasta que el 11 de mayo del 2020 falleció, su mamá asegura que le dio una hemorragia interna, ya que tuvo un sangrado que le salió por la traqueotomía.

Gerson Vargas era empunchado y muy alegre. (Cortesía Nela Vargas)

Doña Nela asegura que el duelo ha sido como en una montaña rusa, y que aunque ha recibido atención con psicólogo, no le ha servido de mucho.

“Me mandan clonazepam para dormir, pero no me las tomó porque dicen que eso genera adicción y me da mucho miedo. Mi salud está muy deteriorada, mis hijos han sido siempre muchachos felices y desde que su hermano murió han tenido cuadros depresivos, les da por estar encerrados en sus cuartos, antes nunca pasaba eso, cuando Gerson falleció empezamos a pelear por todo”, dijo la mamá.

Ella tiene las cenizas de su hijo en la casa.

“Yo quedé destrozada por la muerte de mi hijo, siento una gran desesperación y frustración porque mi hijo estaba haciendo algo que no le tocaba, y quiero que se investigue lo que ocurrió y que si esta tragedia se pudo evitar sentar las responsabilidades, pero nadie me quiere ayudar, he ido a varios abogados y me piden de entrada 500 mil colones, ¿de dónde sacó yo una cantidad así? Espero encontrar a algún abogado que me ayude o a alguna persona que me guíe porque me dicen que para denunciar necesito a un abogado, también he ido a preguntar a las instituciones públicas, pero no logró nada, y es algo que tengo en mi alma, por lo que no puedo dejar de pensar en esto y estar tranquila”, dijo la mamá.