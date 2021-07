Mamá presintió que hijo la iba a matar

Doña Sonia María Navarro Rojas, de 67 años, presintió que el final de sus días estaba en manos de su hijo menor y así ocurrió.

El hombre, de apellido Rojas y 24 años, la mató de 11 puñaladas este miércoles en la noche.

Doña Sonia había compartido su gran temor con algunos parientes y con vecinos del barrio La Trinidad, en El Guarco de Cartago.

"Siempre tenía temor y siempre decía que le daba miedo que le hiciera algo, pues hacía cosas que no eran normales en una persona, pero él nunca fue violento con mi mamá”, mencionó Jenny Rojas, hija de la señora.

Otra de las personas a quien se lo dijo es Julio César Araya y este lo contó horas después de que encontraran el cadáver.

Marisel Rodríguez, vocera del OIJ, informó que ellos nunca recibieron alguna denuncia por agresión doméstica.

El crimen fue descubierto por un yerno de la mujer fallecida. Foto: Keina Calderón El crimen fue descubierto por un yerno de la mujer fallecida. Foto: Keina Calderón

La señora fue hallada sin vida dentro de su casa, en la que estaba también su hijo, el sospechoso principal. El hombre estaba lleno de sangre y con algunas heridas porque, de acuerdo con los agentes judiciales, intentó quitarse la vida una vez que asesinó a su mamá en la casa donde vivían solo ellos dos.

Rojas fue detenido y llevado a Emergencias del hospital Max Peralta, de Cartago, para que lo curaran.

María Morales, vocera del centro médico, dijo que el sospechoso se encuentra estable y vigilado por policías.

Un yerno dio la noticia

Araya agregó que se enteraron del crimen por medio del yerno de doña Sonia que llegó a dejarle unas pastillas a la señora. Al parecer llamó a la mujer varias veces y quien salió fue el sospechoso, todo lleno de sangre, y entonces avisó a la Policía.

Al saber lo que había pasado, vecinos y familiares de doña Sonia quedaron en shock. Algunos dijeron saber que el sospechoso tiene problemas psiquiátricos, pero jamás imaginaron que pasaría algo así.

Psiquiatra le quitó medicamento

Cuando la Cruz Roja llegó los socorristas encontraron a la mujer sin vida. El OIJ detalló que tenía diez puñaladas en la espalda y una en el cuello.

Jenny Rojas, hija de la fallecida, dijo que estaba haciendo la cena cuando una sobrina la llamó para darle la trágica noticia.

"No lo creía hasta que llegué a la casa de mi mamá y vi a la Policía, la ambulancia, las cintas", expresó la hija.

Cuenta Jenny que su hermano tiene problemas mentales desde los 13 años. Una vez lo tuvieron que internar en el Hospital Nacional Psiquiátrico y luego tuvo que tomar medicamentos. Agregó que hace pocos meses la psiquiatra le quitó el medicamento principal porque lo vieron muy bien.

"Hace un mes estuvo con una depresión terrible. No comía, no se bañaba, no se levantaba, mi mamá luchaba con él todos los días. La doctora le quitó la inyección y después de eso comenzó a ir para atrás", mencionó Jenny.

Al hombre le habían dado otra medicina, pero la familia nunca le vio mejoría. La mamá decía que lo quería llevar al hospital, este miércoles en la mañana lo llevaron y lo inyectaron.

Los vecinos dicen que nunca vieron señales de agresión en la casa de la víctima 31/01/2018 Una mujer de 67 años fue asesinada a manos de su hijo de 24 años El Guarco de Cartago. Foto: Keyna Calderón. (Keyna Calderón)

Jenny dijo que a pesar de todo el amor que su mamá le tenía al hijo menor, vivía con temor de que él le hiciera algo. Afirmó que su hermano se dedicaba a la jardinería y a trabajos que le salieran.

Otros casos parecidos

Muchacho mató a papá y a sobrino

La madrugada del viernes 21 de abril del 2017 corrió la sangre en la urbanización La Calabria, en San Francisco de Coronado. Un hombre de apellido Carvajal mató a machetazos a su papá, Juan Vicente Carvajal Ávila, de 67 años, y a un sobrino suyo de 7 añitos. El sospechoso también sufre problemas psiquiátricos.

20/04/2017 En San Francisco de Coronado en la Urbanización Calabria 2 un joven mata al padre y un sobrino con un machete, y luego se va del lugar en carro y lo detiene en el puente que comunica entre Coronado y Vista de Mar de Ipis /Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Hijo mató a mamá con una pesa

La tarde del martes 24 de octubre del 2016 un hombre de 22 años mató a su mamá, Alexia Guzmán, de 46 años, quien era colombiana. El crimen ocurrió en una casa de dos plantas en calle El Avión, del barrio San José, en La Ribera de Belén. El hombre, que tenía problemas mentales, la mató con una pesa.