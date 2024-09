Mamá que entregó a hijo al que luego le mataron: “Estaba más seguro preso que en la calle”

Una carta enmarcada es el principal recuerdo que conserva una madre sobre un hijo a quien trató de rescatar de la maldad, pero pese a sus esfuerzos, él prefirió quedarse en el mundo de la maldad en el que terminó perdiendo la vida de una manera dolorosa.

Doña Nanny Smith revivió estos recuerdos al enterarse que otra madre entregó a su hijo, de nombre Jordy Pérez Sánchez, de 21 años, alias Chapulín, buscado por el OIJ tras ser sospechoso de haber participado en el triple homicidio de Batán de Matina, Limón en el que mataron a un niño de 11 años siendo él inocente.

Nanny espera que su testimonio sea ejemplo para que otros muchachos que aún tienen posibilidades de un mejor futuro tomen el camino del bien y escuchen a sus padres, quienes solo quieren lo mejor para ellos.

El hijo de doña Nanny se llamaba Jeison Arturo Calderón Smith, de 23 años, y este próximo jueves 12 de setiembre cumplirá 13 años del violento homicidio que sufrió al ser atacado a balazos en Limoncito, Limón. El asesinato sucedió en el 2011.

Jeison Arturo Calderón Smith, de 23 años, fue asesinado a balazos en Limoncito de Limón. Foto: Cortesía Nanny Smith

Esta madre no solo ha enfrentado este dolor, ya que también se le murió un bebé de dos años y siete meses por problemas de salud; además, la violencia le ha causado más daño pues le quitó otro hijo a finales del 2023; sin embargo, en este caso solo nos referiremos a Jeison, el muchacho por quien ella luchó.

Un robo abrió las puertas del mal

Esta madre recuerda que cuando Jeison tenía 16 años se enteró que él había robado de una casa vecina un equipo de sonido y lo había vendido. Desde ese momento, se le encendieron las alarmas y le dio un jalón de orejas; incluso, quería que las autoridades lo dejaran una noche en celdas, pero como no había denuncia no fue posible.

“Me di cuenta que él había cometido un robo, conversé con él, le dije que creía que eso estaba mal hecho, que debía entregarse y aceptó. Lo llevé al OIJ y me dijeron que no había ninguna denuncia, por lo que ellos no podían detenerlo, ni podían hacer nada.

“Recuerdo que les dije a las autoridades que estaba bien, pero que a mi casa no lo llegaran a buscar. Estando en la casa le expresé a mi hijo que lo quería mucho, que toda la vida yo había trabajado y no le había enseñado a hacer esas cosas, y le dije: tiene dos posibilidades o se comporta o, lamentablemente, pues va a tener que irse porque no le puedo tolerar esto a usted. Él me respondió: ‘no, no, tranquila, yo me voy’, y decidió irse”, recuerda esta madre.

Doña Nanny Smith recuerda con cariño a su hijo Jeison Arturo Calderón Smith, de 23 años, pese a los errores que él cometió. Foto: Cortesía Nanny Smith

Doña Nanny recuerda que intentaba persuadir a su hijo para que estudiara, pero no había forma.

“He compartido con muchas mamás alcahuetas, si usted ve que su hijo lleva una bola y usted no se la compró, usted tiene que averiguar de dónde viene, pero si él agarra una bola hoy, mañana agarra una bicicleta, pasado mañana una moto y después un carro y ya no se corrige; por eso hay que hacerlo desde pequeño, siendo adolescente hablé con él y mi hijo tomó su decisión.

“La ley nunca me ayudó porque si por lo menos lo hubieran dejado esa noche encerrado quizás se asusta y aprende”, mencionó esta madre.

El muchacho luego cometió un robo más grande y por este hecho sí lo enviaron a la cárcel.

El 14 de setiembre de 2005 el Juzgado Penal Juvenil le impuso la pena de tres años y cuatro meses de internamiento en un centro especializado, luego le concedieron el beneficio de estar libre y firmar.

“A la media pena salió libre, yo le tenía su cuarto para que él cambiara; me dijo que se venía para la casa, pero él se encontró una novia y se fue a convivir con ella. Yo le mandaba los pasajes para que fuera a firmar y pensaba que lo hacía, a los cinco meses vino y me dijo: ‘mami tengo cinco meses de no firmar’. Recuerdo que le dije: ¿cómo si siempre le mandaba la plata para el bus?. Solo me dijo: ‘vengo para que para que usted me lleve en carro y para cumplir mi condena’ y, de verdad, lo entregué, cumplió su sentencia, pero de nada le sirvió”, explicó esta mamá.

Mamá enfrentó uno de los dolores más grandes

El muchacho tenía dos meses de haber salido de la cárcel cuando unos pistoleros lo llegaron a matar en la casa.

“Creo que estaba más seguro preso que en la calle, es mejor eso que enterrar a un hijo, mucha gente dice que lo siente, pero no es lo mismo decirlo que sentirlo”, señala doña Nanny al referirse sobre lo difícil que fue enterrar a un hijo.

Jeison le escribió una carta estando en la cárcel, que fue la despedida y su madre la conserva con mucho amor, porque aunque sabe que su hijo hizo daño es una de las personas que más amó al llevarlo en su vientre e intentar llevarlo por el camino del bien; no obstante, las decisiones de él terminaron costándole un buen futuro.

En la carta el muchacho le agradece por los consejos que le dio.

‘Aunque no esté contigo físicamente, mi corazón y espíritu están contigo en cada momento, te doy las gracias por regalarme la vida y enseñarme muchas cosas, pero sobre todo, por aceptarme tal como soy, con un te quiero y un te amo me despido, dándote la bendición de Dios y la protección divina y que tengas una larga vida llena de felicidad. Te quiero mamá', escribió el joven como parte de su carta.

“Cuando leo la carta uno revive todo, pero me siento en paz, más ahora que mis caminos están con Dios, porque antes andaba en el mundo, ahora entiendo muchas cosas”, manifiesta esta madre.

Jeison Arturo Calderón Smith, de 23 años, se despidió con su mamá Nanny Smith por medio de una carta, antes de ser asesinado en Limoncito de Limón. Foto: Cortesía Nanny Smith

Cada persona decide su destino

Doña Nanny afirma que está en cada persona trazar su destino, señala que aún con vida uno lo mejora o lo empeora.

“Siento que como esta señora, que también entregó a su hijo, es algo bueno que ella hizo para él, porque eso le puede enderezar el camino, si en realidad quiere cambiar”, señala esta mamá.

Esta valiente mujer siempre la ha pulseado; con el ejemplo le enseñó a su hijo sobre lo bueno de trabajar, pero su hijo no aprovechó las oportunidades y escogió su destino.

“Mucha gente dice es que eso viene (los malos pasos) del hogar, pero no es así, eso no viene del hogar, porque en realidad uno educa a su hijo desde pequeño y cuando ellos se juntan con sus amigos y cumplen su mayoría de edad, uno no puede llevar la vida de ellos, tiene que respetar las decisiones que quieren llevar.

“En mi caso vendí tiempos 30 años y fui pirata y taxista 15 años, es más en una ocasión puse la venta de chances para que él (se refiere al hijo) se ganara algo y después le di el carro para que pirateara, lo ayudé hasta donde pude, pero él no se dejó ayudar”, lamentó esta madre.

Jeison Calderón Smith fue asesinado en Limoncito de Limón. Foto: Ilustrativa

Hasta la fecha esta madre sigue haciendo dos ventas por mes con budín y otras comidas, sigue trabajando en lo bueno para salir adelante.

A su hijo Jeison lo mataron en el mismo día que cumplía años su pequeño de dos años y siete meses.

“Ese día me dijo: ‘mamá, verdad qué hoy cumplía años Leo (así se llamaba mi bebé que murió)’ y en la noche me lo estaban matando (se refiere a Jeison)”, expresó esta madre.

Esta valiente madre asegura que volvería actuar de la misma manera con sus hijos, pues en su corazón no hay rencor, pese a todo el dolor de haber tenido que sepultar a Jeison.

Concluyó pidiéndoles a los jóvenes que aprovechen la bendición de vivir, que no vivan con el miedo de esconderse de la Policía o de las personas que les quieren hacer daño por su actuar.

Jeison Calderón Smith fue sepultado en el cementerio de Limón. Foto: Archivo