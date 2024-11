Mamá que fue torturada advirtió a su familia sobre un peligro y luego desapareció

Darling Elizondo Villarreal es una joven mamá, de 23 años, a quien se le perdió el rastro hace 17 días.

Lo último que ella le dijo a su familia es que no los quería poner en peligro porque, supuestamente, recibió amenazas de muerte. Luego no la volvieron a ver más.

Estos hechos llenan de dolor a Yendri Villarreal, mamá de Darling, quien desde hace tres años sufría porque su hija cayó en el mundo de las drogas y, por más que la trataba de ayudar, era imposible sacarla de allí. Pero pese a esa situación, ella siempre sabía dónde estaba su hija en Jicaral de Puntarenas.

“La última vez que la vimos fue el lunes 21 de octubre anterior, mi hija no vivía con nosotros porque ella está en condición de drogas, pero no es normal que se vaya del sitio donde pasaba, hemos ido a buscarla y no aparece. Ese día ella andaba en bicicleta, con un vestidito negro”, manifestó la mamá.

Darling fue víctima de agresiones y torturas en las que incluso le cortaron el pelo y las cejas así lo confirmó el OIJ y la Fiscalía, estos hechos, en apariencia, ocurrieron en agosto anterior.

Los investigadores del OIJ de Nicoya realizaron unos allanamientos este miércoles 6 de noviembre en Jicaral y en Liberia, Guanacaste, a raíz de estos hechos, y detuvieron a cuatro hombres sospechosos de privación de libertad sin ánimo de lucro, lesiones y amenazas agravadas contra Darling y otras dos personas.

Durante los allanamientos aplicaron pruebas forenses en una de las casas en Jicaral, con el objetivo de tratar de recolectar evidencia importante para la investigación, como podrían ser fluidos biológicos u otros elementos que llevarían a descubrir el paradero de Darling.

Los sospechosos son de apellidos Villarreal, de 22 años; Morales, de 35, y dos de apellido Rojas, de 19 años y 36 años.

Estos operativos los realizaron pese a que Darling no habría denunciado estos hechos, así lo comentó doña Yendry a La Teja.

“Antes de que desapareciera me la quise a traer a la casa, pero me dijo: ‘Mami, no me puedo ir porque no los quiero poner en peligro a ustedes’, no le quise insistir, me pidió unos zapatos porque los de ella se le destaparon, le llevé los zapatos, ella andaba muy bonita, muy mudadita y luego desapareció.

“En la noche vieron que ya ella no estaba, que no era normal, los mismos policías dicen que ella es una sombra porque usted pregunta por ella y todo el mundo daba razón de ella, de donde encontrarla”, manifestó doña Yendry.

Esta madre asegura que no sabe por qué su hija desapareció y el daño que le hicieron días antes.

“Estábamos luchando para que ella se internara, para que saliera de todo ese mundo. Tengo la fe en nuestro señor que si es que la tienen en algún lado que ella esté bien”, manifestó la mamá.

Darling es mamá de una niña de siete años y la pequeña está bajo el cuido de su abuelita materna.

El caso sigue en manos de las autoridades judiciales, quienes tratan de determinar el paradero de la joven.

A los sospechosos de esta desaparición les decomisaron dinero en efectivo, un arma de fuego, celulares y aparente droga. No descartan que las drogas hayan sido el detonante de estos problemas.

Si usted ha visto a Darling o tiene información de donde podría estar no dude en llamar a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.

Los cuatro sospechosos están a la espera de sus medidas cautelares.