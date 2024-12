Mamá que murió atropellada por autobús fue despedida

Marta Eugenia Méndez Vega, de 66 años, era una madre de cinco hijos, quien murió atropellada por un bus en Naranjo de Alajuela, cuando regresaba de visitar a una hermana.

A ella la despidieron este sábado a las 8 a. m. en el cementerio Municipal de Palmares, de donde era vecina.

Marta Eugenia Méndez Vega, de 66 años, murió atropellada por un bus. Foto: Tomada de Facebook

Víctor Hugo Rojas, hijo de doña Marta, recuerda a su mamá como una mujer que amaba a sus hijos y a su familia, por eso lo último que hizo en vida fue prepararles una sopa a ellos y pedir que le guardaran al esposo, que iría a visitar a su hermana.

Las causas del accidente de no están claras, al parecer ella iba cruzando la calle cuando fue golpeada por un bus, las lesiones fueron mortales.

“Una mamá amorosa, siempre se preocupaba por nosotros”, recuerda su hijo.

Víctor trabaja en Jacó y la última vez que conversó con su madre fue el miércoles 4 de diciembre, al día siguiente ocurrió la fatalidad, él desearía poder devolver el tiempo y verla un día más.

“No iba a imaginar que mi mamá se me iba a morir, no podía predecir el tiempo, un hermano me llamó y me dijo: ‘Mamá ya no está', le pregunté que dónde estaba y me dijo: ‘Nos la mató el bus’”, de esa manera fue como Víctor se enteró de la tragedia.

Él agradeció a todas las personas que los han acompañado en este momento tan difícil, muchas personas señalaron que era una mujer muy entregada por el servicio de los demás.