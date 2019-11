"Ni siquiera imaginas cuántas soñamos con tu dicha, el privilegio que tuviste y siendo tan afortunada decidiste ser un monstruo, les arrancaste la vida mientras yo intenté dar la mía por el mío cada segundo, mientras yo lucho por sobrevivir porque mi hijo no pudo quedarse, tú los mandaste a donde yo deseé sacar el mío.... No soy quién para juzgarte, pero tampoco puedo aceptar lo que hiciste... Hace mucho tiempo entendí que la vida es injusta pero al leer tu caso lo confirmo, es demasiado injusta 💔👼👼 Me duele el corazón por tus pequeños 👼❤”.