“La única llamada que yo he recibido fue este martes 19 de mayo, la fiscal me llamó y me dijo que me van a cerrar el caso porque no hay pruebas ni testigos. Yo no he dejado de llorar, porque siento que no se hizo nada, mi hijo murió ahí en la carretera, no puedo ni explicar las condiciones de cómo me entregaron su cuerpo, fue un accidente terrible, que me duele día con día. Ahorita tengo 12 días para aportar alguna prueba o un testimonio para que la muerte de mi hijo no quedo solo en que pasó y ya”, comentó la mamá.