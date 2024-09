Mamá ruega con rabia e indignación que la justicia no le dé la espalda por el cruel crimen de su hijo

Josué Jafet Arguedas Campos tenía 22 años cuando fue asesinado (Cortesía)

Doña Karla Campos lleva cuatro años de estar esperando que el cruel asesinato de su hijo se eleve a juicio y el próximo 26 de setiembre se realizará una audiencia en la que se determinará si eso sucede o no.

La familia de Josué Jafet Arguedas Campos, de 22 años, está valida de Dios de que no se den más retrasos y que no suspendan la audiencia.

La mamá contó que su hijo fue atacado por tres o más muchachos, pero las autoridades solo tienen señalado a un sujeto de apellido Reyes como sospechoso.

Josué era, según su familia, un muchacho trabajador que se ganaba la vida en una empresita familiar; además, era papá de un niño que en la actualidad tiene cinco añitos.

El 14 de setiembre de 2020 Josué estaba tomándose unas cervezas con varias personas en la urbanización Samaria en San Francisco de Heredia, frente a la antigua escuela en la calle. En ese sitio se dio una discusión, una riña entre varias personas; aparentemente, una menor de edad le da el cuchillo al imputado de apellido Reyes, quien hirió a Josué y otras personas que se encontraban cerca también le ayudaron al sospechoso a golpearlo, pero al final solo un imputado enfrentaría a la ley.

“Siento demasiada indignación, mi hijo no merecía morir así, recibió 20 laceraciones (heridas), se ensañaron contra él, mi hijo balbuceaba y aún así lo seguían golpeando, y le decían cosas feas. Eso a una mamá la mata, mi hijo no andaba en cosas malas y esto hace que para mí sea tan doloroso”, dijo la mamita.

Al parecer, el sospechoso le gritó a Josué cuando estaba mal herido: “vino jugando de vivo y vea cómo salió muerto”.

Las heridas que recibió el joven fueron terribles, su abuelito fue quien lo rescató y lo subió a su carro y lo llevó al hospital. Fue el propio Josué quien le relató a su abuelo quienes lo habian atacado, pero luego falleció en el Hospital San Vicente de Paúl.

Josué Jafet Arguedas Campos era muy trabajador. Fotos: Cortesía de Karla Campos (Cortesía)

A la familia de Josué lo que más le duele es que al sospechoso lo están acusando de homicidio simple y no calificado, porque, supuestamente, no hubo ensañamiento, lo que para la familia y su defensa es absurdo.

Además, la persona sospechosa del crimen se encuentra en libertad.

“Una persona que no puede manejar una discusión sin llevarla a la muerte no tiene derecho a la libertad, no tiene control ni dominio propio”, dijo la mamá.

Incluso, existe temor de que el imputado se aleje del proceso porque no se sabe actualmente cuál es su domicilio.

Para doña Karla su nieto es un regalo de amor que su hijo y su nuera le dieron, pero a ella le duele saber que su nietito el Día del Padre no tenía a su papito para darle su regalito, para compartir la vida y acompañarlo porque le arrebataron la vida brutalmente.

“Mi hijo era un buen papá, había comprado un lotecito y tenía el sueño de construir una casita para Alejandra (pareja), su hijo y él”, dijo.

Las partes están citadas en el Juzgado Penal de Heredia para la primera audiencia luego de cuatro años de espera. (Ronald Perez Brenes)

La mamá asegura que desde hace cuatro años vive con mucho dolor.

Ahora será el 26 de setiembre que las partes se vuelvan a encontrar en el Juzgado Penal de Heredia a las 8:30 de la mañana.

La investigación se lleva en el expediente 20-004910-0059-PE.