Mamá se enteró de una manera muy dolorosa cómo su hija mayor había fallecido

Una de los últimos deseos que tuvo Guadalupe Marín Morales era volver a ver a su mamá y a sus dos hermanos de 12 años y 8 años.

La ilusión la llevaba desde hacía dos meses y, a escasos cinco minutos de cumplirla, ocurrió una tragedia, la cual impidió que la muchacha de 26 años volviera a abrazar a sus personas favoritas una vez más.

“Lulu”, como le llamaban de cariño, falleció en un violento accidente de tránsito cuando manejaba una motocicleta y, por razones que no están claras, chocó contra un carro.

Esta fatalidad ocurrió el lunes 12 de agosto anterior, aproximadamente, a las 6:30 p.m., en las cercanías de la Cadena de Detallistas, en Buenos Aires, en la zona sur del país.

Marilyn Morales, mamá de la joven la esperaba en casa,; sin embargo, un presentimiento no la dejaba en paz, y esa inquietud terminó haciéndose realidad al confirmar, por un mensaje de whatsApp, sus peores temores.

Guadalupe Marín Morales murió de una manera trágica, ella estaba con la ilusión de volver a ver a su mamá Marilyn Morales y dos hermanitos. Foto: Cortesía Marilyn Morales

Madre e hija tenían dos meses de no verse, tiempo que la joven llevaba trabajando en seguridad y por cuestiones de horario y distancia no había podido viajar a la casa de su mamá.

El lunes 12 tenía una cita en el hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, había coordinado para después del chequeo médico llegar hasta barrio Los Ángeles en Buenos Aires, zona sur, y así pasar con su familia.

“Le faltaban escasos cinco minutos para llegar a la casa, el papá de ella vive en Mercedes de Cajón de Pérez Zeledón, y la moto que ella andaba se la había dado el papá para que viajara al trabajo. Ella pasó donde él para que le ayudara a ajustar algo de la moto, yo no lo sabía.

“Cuando llegué a la casa y no la vi me preocupé, la llamé; ella me dijo que estaba en la casa del papá y que ya casi salía, la seguí esperando, pero sentía una angustia. Luego, en un grupo de WhatsApp vi la imagen de la moto y decían que tuvo un accidente; de inmediato, supe que era ella, porque reconocí la moto”, recordó esta mamá.

Guadalupe Marín, conocida como "Lulu", regresaba de una cita en el hospital Escalante Pradilla. Foto: Archivo (Tomada de www.ccss.sa.cr)

A “Lulu” la sepultaron el Día de las Madres en el cementerio de la comunidad Boruca, en el sur del país; desde ese momento esta fecha especial cambió de significado para doña Marilyn, al saber que no volverá a ver a su hija, quien se preocupaba por el bienestar de la familia.

“Era una excelente hija, su sueño era prepararse para sacarme a mí adelante junto con sus dos hermanitos, era mi hija mayor”, manifestó esta mamá.

A la joven además le gustaba tocar guitarra y un profesor de la había regalado cuando estuvo en el colegio, eso era su pasión, pero además era universitaria y estaba a un cuatrimestre de terminar la carrera de Enseñanza.

“Mi hija quería aprender inglés y estuvo en un instituto, también estaba en la Uned sacando enseñanza de primero y segundo ciclo y solo le faltaba un cuatrimestre para terminar, ella siempre vivía pensando en mi. Tengo pocos meses de estar cubriendo una incapacidad en el Liceo de Buenos Aires y en ese mismo momento a ella le salió una oportunidad de trabajo llegando a Barú (entre Pérez Zeledón y Dominical).

“Teníamos dos meses sin vernos y el domingo me dijo: ‘mami el lunes voy porque me dieron libre y el martes entro a las dos de la tarde’, desde hace días ella quería verme junto con sus hermanos”, manifestó esta madre.

En medio del dolor esta señora trata de llenarse de fuerzas para sacar adelante a sus otros dos hijos.

Kattia Carvajal, prima de ‘Lulu’, afirma que la recuerda como una persona muy prudente, por eso aún no terminan de entender el accidente de tránsito en el que murió y todo lo dejan en manos de las autoridades.

“Era una conductora muy prudente”, señaló la prima.

Manifestó que además de tocar guitarra era muy devota de la Virgen de Guadalupe y amante de los caballos.