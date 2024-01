Mamá suplica por ayuda para que su bebita recién nacida siga con vida

Mamá súplica ayuda para que su bebita recién nacida siga con vida

Angie Herrera Guzmán clama por ayuda para que su bebita recién nacida sea trasladada al Hospital Nacional de Niños y así pueda luchar por seguir viviendo.

La mamá dio a conocer en su Facebook la pesadilla que vive. La bebé se llama Isabella.

Ella narró que la menor nació en el hospital La Anexión de Nicoya, en Guanacaste; sin embargo, la pequeña llegó antes de lo esperado ya que nació este lunes 8 de enero a las 6:20 de la tarde, cuando apenas tenía 26 semanas de embarazo.

“Me la dieron y me dijeron que la disfrutara porque ella no iba a sobrevivir, porque sus pulmones no estaban maduros, mi bebé sigue con vida, tiene llanto, respira, no quieren hacer nada, no quieren meterla en incubadora, no quieren hacerle nada porque el protocolo del hospital es esperar que ella muera, yo no quiero, yo necesito que por favor alguien me ayude porque necesito sacar a mi bebé de aquí, llevarla al Hospital de Niños, ella tiene esperanzas de vida, no voy a permitir que ella se muera”, dijo la mamá.

Ella asegura que pidió que la metieran en una incubadora, pero le dijeron que no habían disponibles; sin embargo, ella asegura que sí tenían.

“Ella está luchando por vivir”, dijo.

Glenda Calderón, de la Fundación RN, está ayudando a la mamá para ver si por medios propios se puede trasladar a la pequeña por medio de alguna ambulancia privada.

“Le han dicho a la mamá que no hay transporte, que no hay incubadora, no la quieren trasladar, pero le dijeron que se la pueden dar”, dijo Glenda.

Luego de la publicación de la mamá en redes, la menor fue finalmente puesta en una incubadora.

“Ella está exigiendo que la dejen salir para ver cómo trasladar a la bebé, ella está luchando, respira y está viva, la situación es muy triste porque el mismo papá de la bebé vio que sí había incubadora, es negligencia”, denunció Calderón.

La Fundación aseguró que ellos llamaron a Vigilancia Aérea y al Hospital de Niños, y ambos les dijeron que no estaban informados de la situación, pero que siempre están anuentes en colaborar en lo que sea.

La Teja llamó al hospital y aseguraron que están atendiendo el caso. Además, se solicitó la posición de la Caja, pero estamos a la espera de una respuesta.