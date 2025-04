Mamá tuvo un terrible presentimiento el día que su hijo sufrió un grave accidente en moto

Doña Martha Sequeira asegura que ella no tuvo paz el pasado 24 de marzo, dentro de ella había un presentimiento de madre que lamentablemente no falló.

Joshua López Sequeira enfrenta con valentía su recuperación. (cortesia/Cortesia)

Ella los lunes tiene libre de su trabajo en un hotel, pero ese día quería ir a trabajar y ese tormento que sin razón tenía en su corazón, no la dejó.

Y lo que pasó fue que su hijo Joshua López Sequeira, de 20 años, fue víctima de un accidente de tránsito ese día, él se encuentra luchando con las lesiones que sufrió. Lamentablemente un compañero del joven sí falleció en el hecho.

El muchacho está en el Hospital del Trauma y él nos contó que trabaja como ayudante de cocina en un hotel en La Fortuna de San Carlos. El día del incidente iba en su moto para la casa, cuando solo recuerda que pasó por la caseta del hotel y por la carretera, después de ese momento su mente quedó en blanco.

Al despertar supo lo grave que se encontraba y que su compañero de trabajo y amigo desde el colegio, Dreivin González, de 19 años, falleció en el mismo choque.

“Estoy muy triste por mi amigo, siento mucho agradecimiento con Dios porque me tiene aquí con un propósito a pesar de todo este dolor y proceso que estoy viendo” dijo Joshua, quien está luchando no solo con varias lesiones sino con una terrible bacteria.

Doña Martha nos dio más detalle de lo que ocurrió.

“Ese día quería ir al trabajo, pero algo me decía que no fuera, yo no entendía por qué, el hotel donde trabajo estaba muy lleno y yo quería ir a ayudar, mi hijo salía temprano, yo me metí a bañar y cuando salí tenía una llamada perdida”, contó.

El accidente ocurrió el pasado 24 de marzo. (cortesia/Cortesia)

“Llamé al número y una persona me dijo que mi hijo estaba tirado en la calle, que tuvo un accidente frente a la discoteca Volcán Look en La Fortuna, pero yo pensé que era un error”.

La mamá trató de asimilar lo que le estaban diciendo y se fue con su esposo al sitio del accidente.

“Fue muy complicado llegar al sitio, estaba lloviendo demasiado y la presa era muy larga, cuando llegué vi una buseta, un carro y dos motos, una era la de mi hijo, me dijeron que ya se lo habían llevado al hospital nuevo en La Fortuna”, dijo.

Joshua es un joven muy trabajador. (cortesia/Cortesia)

La mamá, al llegar al centro médico, le avisaron que su hijo estaba muy grave y que estaba inconsciente, lo iban a trasladar al Hospital de San Carlos.

Lo que ella pudo averiguar del accidente es que su hijo salió en su moto del hotel, atrás venía su compañero Dreivin en otra y, según un video que le pasaron para que lo tuviera como evidencia y del cual este medio tiene una copia, se observa lo ocurrido.

En el video se ve que una buseta va sobre la calle principal y sin frenar hace un viraje a la izquierda para entrar a un lugar, pero en ese momento Joshua viene en sentido contrario y el choque fue inevitable, el otro joven tampoco pudo frenar y eso provoca que derrape y caiga.

Otro carro que iba detrás de la buseta fue golpeado producto del choque.

“Mi hijo quedo debajo de la buseta, cuando estábamos en el hospital supimos que dos días después el otro muchacho murió, sentimos demasiada tristeza por su familia, es muy doloroso, el conductor debió hacer el alto”, dijo la mamá.

Joshua fue trasladado al hospital México tres días después del accidente porque tuvieron que sacarle el bazo para estabilizarlo, luego lo llevaron al hospital del Trauma.

“Mi hijo tuvo varias lesiones, una de las más graves en el brazo derecho, donde tiene colocados unos pines, pero deben operarlo, la otra en el anillo pélvico que lo tiene fracturado, ya lo han operado, una de las cirugías tardó casi seis horas, pero aún deben operarlo más”, dijo.

Ahorita los médicos no pueden hacer nada, porque según nos contó Joshua, se le pegó una bacteria en una de las vías que le pusieron en el cuello y ahorita los doctores están luchando con eso, incluso estuvo varios días aislado.

“Los doctores nos dicen que hay que dar tiempo y que hay que tener mucha paciencia, para ir viendo la evolución de mi hijo, yo confío en que él va a poder caminar, pero ahorita solo podemos tener fe de que se va a recuperar”, dijo la mamá.

La familia de Joshua es muy humilde, vive del trabajito en los hoteles, su mamá viaja con frecuencia al Hospital del Trauma, pero necesita apoyo para poder cubrir esos gastos y comprar una silla de ruedas y una cama hospitalaria para el joven.

“Yo trato de venir lo más que puedo para que él no se me ponga triste, porque esto lo vamos a superar juntos, en familia, estoy con él y como madre así será mientras Dios me lo preste, para mí es muy importante poder acompañarlo y darle fuerza”, dijo la mamá.

Si usted desea ayudar a la familia, puede llamar o hacerlo al Sinpe móvil 6230-7471.