Mamá vive doble tragedia: chofer atropelló y mató a una hija y lancha acabó con la vida de otro hijo

Una madre ha tenido que soportar el dolor de perder a dos hijos debido a accidentes ocurridos en carretera y en alta mar.

La tragedia más reciente es la de su hija, Jennifer Chávez Matarrita, de 29 años, quien murió atropellada en Westfalia, 200 metros rumbo al río Banano.

La fatalidad ocurrió la noche del pasado domingo 31 de diciembre, cuando Chávez se dirigía a la casa de su mamá, a quien le pidió horas antes que le hiciera unas tortillas.

Jennifer falleció junto a su amiga Kathia Campos Jiménez, de 26 años. Ambas se conocían desde la infancia.

Jennifer Chavez Matarrita, de 29 años y Kathia Campos Jiménez, de 26 años murieron atropelladas horas antes del fin de año del 2023. Foto: Tomadas de FB

Fabiana Matarrita, mamá de Jennifer, explicó que el accidente ocurrió a tan solo unos 300 metros de la entrada que va hacia la casa en la que vive y no se explica cómo ocurrió, lo único que sabe es que ellas iban acompañadas de otras personas y en determinado momento un taxista las atropelló, provocándoles la muerte en el sitio.

“Mi hija era muy alegre, el 31 de diciembre me llamó y me dijo: ‘mamita ahorita llego para hacer los chicharrones y me hace unas tortillitas’, le gustaba que yo le hiciera tortillas.

“Me dijeron que venía con otras personas, su compañero sentimental también estaba con ella, pero estas son las alturas que no ha venido (se refiere al compañero sentimental, que nunca llegó a explicar qué sucedió ni a ofrecer ayuda)”, manifestó doña Fabiana.

Al parecer las muchachas trataron de cruzar la calle cuando un carro las atropelló, el accidente fue reportado a las 8:02 p.m., de ese domingo. El vehículo involucrado fue un taxi y el suceso ocurrió en una recta.

Jennifer tenía tres hijos: un adolescente de 14 años y unas mellizas de nueve años; Kathia, por su parte, dejó a una adolescente de trece años, una niña de seis años y un bebé que cumplirá dos años muy pronto.

Ambas jóvenes cumplían años en enero. Trascendió que en apariencia una de ellas estaba embarazada, al parecer se trataba de Kathia, porque de acuerdo con doña Fabiana, su hija ya se había operado para no tener más hijos.

Doña Fabiana afirma que son sus nietos los que le dan la fuerza para continuar.

“Dios me da fuerzas, junto con mis nietos, mis otros tres hijos y mi esposo, para seguir adelante”.

Reviven dolor

Después de ese accidente, la familia pasó un triste fin de año y les hizo revivir todo el dolor que enfrentaron en el 2020, cuando otro accidente les arrebató a otro ser querido.

LEA MÁS: Jovencitas de 26 y 29 años fallecieron atropelladas cuando iban a celebrar el Año Nuevo

Fatalidad en alta mar

La primera fatalidad que vivió esta madre junto a su familia fue el 11 de noviembre del 2020, con la muerte de su hijo Junior Chavez, de 37 años.

Él estaba pescando en Westfalia, dentro del mar, cuando una lancha lo atropelló provocándole la muerte. En apariencia no vieron que el muchacho estaba allí.

“Cuando a mi hijo lo sacaron del mar no nos dejaron verlo, solo tenemos la imagen de como era él, mi hija Jennifer quería mucho a su hermano Junior, tenían sus peleas como todos los hermanos, pero se protegían, sobre todo él hacia ella por ser mayor que ella”, recordó esta madre.

Junior Chavez, de 37 años, hijo de Fabiana Matarrita Gómez, falleció el 11 de noviembre del 2020 atropellado por una lancha en Westfalia. Foto: Tomada de FB

Jesús Matarrita, tío de los hermanos, mencionó que ambos eran buenas personas, incluso detalló que en el 2007 Jennifer había sufrido otro atropello grave y del cual se recuperó.

Jennifer y Kathia se sumaron a las últimas víctimas de accidentes en carretera del 2023, por lo que las autoridades reiteran el llamado a los choferes para respetar los límites de velocidad y no exponerse.

Las causas que provocaron esta tragedia siguen en investigación, para determinar quién cometió una imprudencia que resultó fatal.