Mamá y hermanitas no podrán despedir a bebé que murió en choque en Coronado de Osa

El pequeño Johan Matías Parra Arias, de 3 años, será sepultado este viernes en el cementerio de Colorado de Pérez Zeledón.

Él es el pequeño que murió en el choque de un carro contra el puente bailey de la Costanera Sur en Coronado de Osa.

Verónica Vanessa Arias, de 30 años, y sus otras dos hijas de 15 y 12 años, mamá y hermanas de Johan respectivamente, no podrán estar en su funeral, ya que ellas permanecen internadas, así lo afirmó Angélica Arias, hermana de Verónica.

La despedida la harán en la comunidad de Colorado, sitio de donde la familia es vecina.

“Mi hermana se quebró un pie, le tuvieron que poner pines y también tiene fracturas en una mano, no creemos que la dejen salir así del hospital Tomas Casas en Ciudad Cortés.

“Mis sobrinas tampoco podrán estar, una de ellas, Yanina, está inconsciente en el hospital de Pérez Zeledón, a ella la tienen intubada porque tuvo una fractura en la frente. Mi otra sobrina, Kenia, está en el hospital de Niños y tiene fracturas en las vertebras”, expresó Angélica.

La tía recordó a su sobrino como un niño muy cariñoso.

“Era muy alegre, juguetón y muy amoroso con su familia, me enteré que ya no estaba con nosotros porque mi mamá nos avisó, cómo se dio cuenta ella, no lo sé, comenzamos a correr para preguntar dónde lo tenían y por la salud de mi hermana y sobrinas”, explicó la familiar.

Comer pollo se convirtió en la despedida

Verónica es mamá de otros tres niños que no viven con ella, dos de ellos viven con el papá, quién también es el padre de Johan. Ellos viven en Laurel de Corredores, frontera con Panamá.

Doña Verónica buscó a su amigo José Manuel Jiménez para que la llevara en carro junto a sus chiquitos a Laurel para ver a sus otros hijos.

“Le dije que estaba bien, que fuéramos para que los niños se vieran y que el papá también viera al bebé (Johan Matías).

“Desde el martes salimos de Pérez Zeledón para Río Claro, donde nos quedamos en la casa de una amiga de Verónica y el miércoles fuimos a Laurel, allí ellos compartieron y la mamá los llevó a comer pollo, ella quería visitar a sus otros hijos porque una de ellas había cumplido años el 25 de octubre y no la había visto”, contó José Manuel.

Luego de compartir se devolvieron a la casa, horas después fue cuando ocurrió la tragedia.

Él era quien manejaba el carro y también sufrió fuertes golpes en la cara y la espalda, permanece internado en el hospital Escalante Pradilla, en San Isidro del General, espera que este viernes le den la salida.

“El carro venía completo, Verónica iba en el asiento del acompañante, los niños iban atrás y yo manejaba. Cuando regresábamos estaba lloviendo, la carretera estaba mojada, el puente es de una sola vía, pude ver los carros donde venían y vi que me dieron paso, entonces seguí por mi vía, pero el conductor del otro carril se metió rápido en el puente y nosotros ya estábamos casi entrando.

“En ese momento solo pensé en parar el carro lo más rápido para no chocar en el centro y prevenir mayores daños, quise acostar el vehículo hacia un lado para no chocar de frente, no venía rápido, pero como estaba lloviendo cuando frené el carro no lo hizo de una vez”, señaló el conductor.

La fundación Dibujando Sonrisas CR está haciendo una recolecta para cubrir los gastos del sepelio y ayudar económicamente a la familia del pequeño, pues son de escasos recursos. Puede hacer un sinpe móvil al 85344314 a nombre de Ingrid Montero.

El pequeño viajaba en el asiento trasero del acompañante, sufrió fuertes golpes que le provocaron la muerte.

Alcalde pidió que cambien ese puente

En Coronado de Osa había un puente de cemento y de dos carriles, pero debido a las fuertes lluvias y el crecimiento del río Coronado, en agosto del 2020 la estructura se falseó y optaron por poner el puente bailey.

Alberto Cole, alcalde de Osa, asegura que en la municipalidad intentaron arreglar la estructura, pero en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) les dijeron que ellos se harían cargo.

“Hacemos responsables al ministerio, al Conavi, principalmente al ministro de Obras Públicas y Transporte por ser tan negligente y no actuar como lo ofreció y prometió, impidió a la municipalidad actuar para resolver un problema que a todos nos preocupa, ellos prometieron resolverlo en semanas, posiblemente hablando de semanas santas”, expresó Cole.

Los vecinos se quejan de que en el sitio no hay señalamientos avisando sobre el puente angosto.

Cole concluyó diciendo que la Costanera Sur es una carretera internacional que no debería tener esas condiciones de inseguridad.