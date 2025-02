Mamás de primos enterrados en bar estuvieron con ellos poco antes de ser asesinados

Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años, habrían compartido con sus mamás antes de desaparecer y ser hallados sin vida enterrados en una fosa en el sótano del bar Dude’s en Heredia.

Ellos eran primos y fueron vistos por última vez la noche del jueves 6 de febrero anterior, dos días después interpusieron la denuncia ante el OIJ; este miércoles 12 de febrero sus cuerpos fueron encontrados en el bar.

Xinia Abarca, mamá de Jorge Humberto, detalló a La Teja lo último que supo de su hijo. También Yuliana Barboza, hermana de Carlos Alberto, señaló cuándo dejaron de ver a su ser querido.

“Ese mismo jueves él vino a mi casa, en la noche le di de cenar y como a las 8:40 de la noche se fue para la casa de él y después de ahí no sé nada más, luego escuché los rumores de que estaban en ese bar, mi hijo no me contestaba los mensajes, ni nada”, manifestó la mamá.

Por su parte, Yuliana detalló la última vez que lo vieron con vida.

“Él era agente de ventas (tipo polaco) pasaba a los bares a almorzar, andaba por todo el país, ese día le tocaba la ruta de Cartago, llegó a pedirle almuerzo a mi mamá, pero mami aún no lo tenía listo, entonces él dijo: ‘voy a ir a dejar a mi hija al kínder y ahorita paso’.

“Nosotros le dijimos que íbamos a salir un momento y lo que supimos es que él iba a salir a trabajar. Me imagino que él pasó al bar a almorzar porque él no se iba sin comer nada”, recordó la hermana.

Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca estuvieron desaparecidos y fueron hallados enterrados en bar Dude’s. Foto: Redes sociales (Redes sociales/redes sociales)

Carlos andaba con el camión del trabajo, su hermana Yuliana supo que él lo fue a dejar donde lo tenía que entregar y luego ya andaba con el propio.

Doña Xinia luego se enteró de que, al parecer, su hijo Jorge Humberto, junto a otro hombre, de nombre, Marcos habrían acompañado a Carlos Alberto a dejar ese camión.

En apariencia, antes de encontrarse con Carlos Alberto; Jorge Humberto y Marcos estuvieron tomando una cerveza en la casa de Jorge en San Josecito de San Isidro de Heredia.

“Mi hijo no iba a este bar, eso es lo que me extraña, que no frecuentaba este lugar”, señaló doña Xinia.

Mencionó que su hijo y Beto, como más le conocían a Carlos Alberto, eran unidos.

“Ellos se fueron a tomar unos tragos y pasó esto, más que primos eran amigos”, expresó doña Xinia.

Carlos Alberto esperaba con ansias esta semana pues quería vivir con su hija de cuatro años la entrada a clases al kínder.

Jorge también era papá de dos menores de edad.

Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, es recordado como un buen papá, no se le conocían problemas. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Causa de muerte de dos primos en bar

Los primos habrían sido asesinados a punta de golpes y uno de ellos, incluso, sufrió puñaladas.

Ellos se vieron involucrados en una riña dentro del bar Dude’s en Heredia, y esto terminó en un doble homicidio, el cual quisieron ocultar al enterrarlos dentro del establecimiento.

“De acuerdo con la hipótesis policial, lo que sucedió en este caso es que se dio una riña o altercado entre varias personas. Tenemos como sospechosos a las cuatro personas que les dieron muerte a estos primos”, detalló Randall Zúñiga, director del OIJ.

Zúñiga catalogó este caso como macabro, en el que hubo falta de tolerancia.

“El tema de tolerancia, de buscar acuerdos, y no la agresión, en este caso particular, lastimosamente, se pasó de una raya muy fina, en la cual se da una agresión, y producto de esta se causa la muerte a dos personas. Es un hecho, verdaderamente, macabro en el sentido que en el mismo bar se logra dar sepultura a estas personas. Hay un tema de fondo en el país, a nivel de controles en la sociedad, para lograr una mejor convivencia entre todas las personas”, manifestó el líder judicial.

12/02/20025 Heredia. Bar, 50 metros al oeste de la UNA, donde se dio el macabro hallazgo, dentro de una una fosa, los cuerpos de dos primos que estaban desparecidos desde desde el pasado 6 de febrero. foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Familia estuvo a 20 metros del bar donde los mataron

Un panfleto con la foto de Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, colocado a escasos 20 metros de la entrada principal del bar Dude’s en Heredia, muestra como su familia estuvo cerca de encontrarlo cuando pedían ayuda para hallar a su ser querido.

La imagen está pegada en un poste, ubicado diagonal al bar.

Los cadáveres de Carlos Alberto Barboza y de su primo Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años, fueron hallados en una fosa de unos 1,60 metros, según detalló el director del OIJ.