Marcel Hernández: “Lo más difícil de estos tres años y medio fue escuchar a mis papás llorar”

Marcel Hernández y sus abogados Alejandra Araya y Raymundo Pérez ofrecieron este lunes una conferencia de prensa. (Jose Cordero)

El jugador del Cartaginés Marcel Hernández, quien fue absuelto este lunes 7 de febrero en la mañana de los delitos de violación y de relaciones sexuales contra menor de edad, aseguró que no poder a su familia y escucharlos llorar fue una de las partes más difíciles de lo que vivió durante este proceso que tardó tres años.

Tras el fallo, el jugador y sus abogados Alejandra Araya y Raymundo Pérez ofrecieron una conferencia de prensa en Casa Rohrmoser en Pavas, donde Marcel aseguró sentirse contento y agradecido con la justicia.

“En Cuba yo era miembro de la Unicef, la no violencia contra las mujeres y los niños, esta persona que ustedes ven aquí, que acribillaron, era miembro de la no violencia. A mí me atacaban personas en Twitter, diputadas que me condenaron antes de tiempo, personas que decían, que comentaban, que hacían tweets, pero al final la justicia es lo más importante.

“Estoy agradecido con la justicia, a pesar de todo este proceso engorroso tuve siempre gente que confió en mí”, dijo Hernández.

El delantero aseguró sentirse agradecido con las personas que sí creyeron en él.

“Hay un Dios que todo lo ve, las personas que confiaron en mí. El juez fue muy concreto en todo lo que dijo, estoy contento con eso. Da mucha tranquilidad y paz que al final se lleguen a este tipo de verdades que nosotros conocíamos. Tengo mucha paz y tranquilidad. Aunque no estén mis papás siento que ellos estaban firmes y fuertes sabiendo quién es su hijo”, dijo Hernández.

Sobre su futuro como futbolista, Hernández comentó que ha tenido varias ofertas muchas de las cuales se mantienen sobre la mesa.

“Me voy a enfocar muchísimo en Cartaginés, quiero darme la oportunidad, es un equipo que me ama, me valora, me quiere, me cuida. Vamos a estar ligados a esta gran institución, se merecen lo mejor de Marcel. Después pensaremos y miraremos las opciones que tengo, eso será un análisis más metódico, pero Cartaginés se merece a un Marcel enfocado y metido”, dijo el cubano.

El pasaporte de Marcel, a quien como medida cautelar se lo habían quitado para que no saliera del país, le será devuelto este lunes.

“Lo más difícil son los tres años y medio, cuando escuchaba a mis papás llorando y a mis amigos que les dolía lo que estaba sucediendo. Ellos saben quién soy y por eso les duele. Estoy contento porque con el pasaporte puedo ver a mi familia, llevo cinco años sin ver a mi mamá y a mi papá, nueve sin ver a mi hermano menor y seis sin ver a mi hermano mayor, el fútbol puede esperar. Mi familia es prioridad. Luego miraremos las opciones que tengo”, dijo.

Hernández asegura que lo que le tocó vivir por la denuncia de la joven fue muy duro, pero que se ha mantenido fuerte.

“Yo creo que me hace más fuerte en todos los sentidos, he enfrentado muchísimos momentos difíciles en Cuba, pero nada se compara con este proceso porque yo sé quién soy. Yo sé quiénes son amigos y quiénes son enemigos”

Sobre la consulta de si este proceso afectó su rendimiento Hernández también fue contundente.

“No sé si marcar 81 goles... me afectó, para nadie es secreto que llegar a un estadio y que le griten cosas que no eres o no poder entrar a una red social porque la gente te dice que sos un violador o lo peor de la vida solo porque pueden escribir eso. Obtuve muchísimo maltrato, pero también cariño. Más allá de la afectación que tuve entré a la cancha y en ocasiones me afectó, no me dejó ser el Marcel que siempre quise ser, pero el rendimiento es impecable”.

Hernández aseguró que sabe que el caso era mediático, ya que él comentó que tuvo a una vecina que sufría de agresión por parte de su pareja a la que trató de ayudar, pero a ella el INAMU, a diferencia de su caso, le dio la espalda.