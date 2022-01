Marcel Hernández no declaró, solo contestó estas preguntas de su abogada

El delantero solo contestó preguntas de su abogada, se abstuvo a declarar. Foto: K. Calderón (Keyna Calderón)

El jugador Marcel Hernández acusado de cuatro delitos de violación y quien enfrenta un juicio en su contra desde este jueves 28 de enero en los Tribunales de Cartago se negó a declarar por el momento y solo aceptó a contestar preguntas de su defensa.

Las preguntas se las hizo su abogada Alejandra Araya, después de que la fiscal Alejandra Murillo leyó la acusación en la que indicó que la menor de 16 años fue supuestamente violada por Hernández en el apartamento en que él vivía en Cartago y que el jugador fue quien le envió a la muchacha una invitación en Instagram en julio del 2018, la cual ella aceptó porque era seguidora del Club Sport Cartaginés.

Después de hablar en varias ocasiones por esa red, él la invitó a desayunar y en agosto del 2018 fue cuando se da uno de los supuestos delitos, y días después la vuelve a citar para devolverle algo que ella supuestamente dejó y se da nuevamente otro delito.

“Con frases amorosas, muestras de cariño y promesas de amor, la enamoró”, dijo la fiscal.

[ Fiscal en caso de Marcel Hernández: “Con muestras de cariño y promesas de amor, la enamoró” ]

Estas son las preguntas que la abogada le hizo al delantero:

-¿Cuándo llegó usted a Costa Rica?

-Llegué el 19 de junio del 2018

-¿A qué vino a Costa Rica?

-A jugar fútbol

-¿Para ese momento usted había sido presentado por el club?

-Para ese momento no me habían presentado.

¿Para agosto del 2018 ya usted había debutado con el equipo?

-No había debutado, tuve que esperar más tiempo porque no me llegaba el permiso de trabajo.

-¿Cuándo es que usted empieza a ser conocido como jugador de fútbol en el país?

-Yo empecé a jugar a principios, mediados de setiembre del 2018

-¿Para el 13 de agosto del 2018 tenía usted redes sociales?.

-Sí.

-¿Cuáles?

Instagram porque Facebook lo tenía bloqueado.

-¿Tenían que enviarle solicitud de amistad?

No, mi Instagram siempre ha sido público.

-De manera directa y concreta: ¿Usted le mandó una solicitud de amistad a (este medio omite la identidad de la joven)?

-Jamás

-¿Su perfil público se puede verificar?

-Si, todo mundo tiene acceso, es abierto a todo público.

-¿La joven (este medio omite la identidad completa de la joven) a la fecha es seguidora suya de Instagram?

-Sí, es seguidora mía, interactúa en mis redes y le da like, se mete, sí ha dado algún like

-¿Su uso público (de la cuenta de Instagram) se puede verificar?, ¿eso puede ser corroborado por los señores jueces?

-Sí.

-Una última pregunta, ¿usted agredió sexualmente a la joven (este medio omite la identidad completa de la joven)?

-Jamás.