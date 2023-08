Marco Calzada rezó en su agonía, así quedó grabado en una cámara

La última acción que realizó en vida Marco Calzada Valverde, fue ponerse en manos de Dios.

Así lo reveló un video que dieron a conocer en las conclusiones del juicio que se sigue por su homicidio.

En las imágenes se ve que Marco caminó unos 14 metros luego de recibir las mortales heridas, nunca tuvo un reproche y más bien lo que hizo fue juntar sus manos en señal de oración, bajó su cabeza y luego cayó rendido en el suelo, ya sin fuerzas.

Marco Calzada Valverde, un muchacho de 19 años, ejemplar y con un futuro prometedor, demostró sus valores hasta el final de su vida. Foto: Archivo

En el momento que el fiscal usó ese video, las personas que estaban en la sala de juicio reaccionaron al ver el dolor y se conmovieron de la acción del universitario.

Los papás de Marco nuevamente vieron los últimos minutos de vida de su hijo.

Mario Calzada, papá de Marco Calzada, también ha reaccionado con dolor a los duros momentos en el juicio. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Gabriela Valverde, mamá de Marco, también se ha mostrado agarrada de Dios y fuerte al ver cada detalle que sufrió su hijo. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

El fiscal Rodolfo Solórzano sigue con sus conclusiones y en estas está destapando algunas supuestas mentiras de los hermanos Rojas López, de 22 años y 20 años, quienes declararon antes de la etapa final y dijeron que no conocían con anterioridad a los menores de edad que apuñalaron a Marco.

Para el Ministerio Público, estos hermanos y los menores son parte de una organización delictiva y no solo asaltaron a Marco, sino que buscaron quitarle la vida pese a que él no opuso ninguna resistencia para que le quitaran sus pertenencias, entre estas un celular marca “patito” (marca no cara).