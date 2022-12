María Tacsan: fotos con las manos hacia el cielo son un abrazo para familiares de víctima

Una fotografía en la que se ve libre, feliz y agradecida se convirtió en la despedida de María Tacsan Ulate para toda su familia.

Esta imagen fue la última que ella envió en el chat familiar tan solo días antes del sábado 19 de setiembre del 2020 cuando fue hallada sin vida dentro de su casa en San Rafael de Heredia.

A dos años y tres meses de este duro golpe, la familia de María Tacsan ha sentido un abrazo a la distancia de extraños y allegados, quienes han replicado su gesto de libertad, al tomarse fotos con las manos hacia el cielo.

Las imágenes han sido publicadas en redes con el hashtag #JusticiaparaMariaTacsan y es la forma en la que la familia de María las ha visto.

Así lo aseguró Laura Tacsan, hermana de María, quien asegura que, pese al dolor de perder a su hermana menor, ha sentido el cariño por su pariente dentro y fuera de Costa Rica.

“Esa foto de María representa muchas cosas, la mirada cristalina, de seguridad, de libertad, de amor, donde ella estaba segura de que estaba bien”.

“Eleva sus brazos, como diciéndole sí a la vida, celebrando la vida que tenía y disfrutándola al máximo. Para nosotros es muy importante; nos recalca que era una persona que amaba la vida, que disfrutaba de su vida y que aún así se la arrebataron”, señaló.

La fotografía se la tomó en Guanacaste, pero la familia no tiene más detalles del sitio exacto ni de quién se la tomó.

María del Carmen Tacsan Ulate, de 40 años, le envió está imagen a su familia días antes de ser hallada sin vida. Foto: Tomada de facebook

Esta imagen es icónica y forma parte del homenaje en la que señalan que siguen luchando por justicia para ella.

“Con ella representamos que no estamos de brazos caídos, que no estamos con el ánimo bajo, que tenemos mucha fe, que tenemos esperanza en el sistema judicial, que hemos sido respetuosos del mismo y que esperamos que las personas que están a nuestro alrededor también se unan con nosotros y clamen al cielo y a la justicia de este país que se haga justicia por María”.

En nombre de su familia, Laura le pide a las personas que sean parte de este movimiento de inundar las redes sociales con las manos hacia arriba.

“No importa que no se vean sus rostros, puede ser contra luz, no importa la edad, solo les pedimos que pongan el hashtag #JusticiaparaMariaTacsan, con la J, la M y T en mayúsculas para nosotros poder verlas”, indicó.

Señala que es la forma de las que muchas personas les demuestran que no están solos con el sufrimiento de perder a una de sus integrantes, quien además pensaba siempre en los demás.

Incluso, recordó que María Tacsan siempre daba muestras de cariño como, por ejemplo: dejar un refresco y algunos bocadillos para los muchachos que pasaban recogiendo la basura, sin siquiera conocerlos. Además, trataba de ayudar a los desconocidos y para su familia también tenía manos que dar.

Ahora que ella no está son los allegados los que solitos se dan ánimo para seguir luchando.

María del Carmen Tacsan Ulate siempre ayudaba a los desconocidos. Foto: Tomada de Por Amor a María Tacsan Ulate

“Nosotros solitos nos vamos dando ánimos unos a otros; ver a mis primos, los amigos de María, los vecinos del barrio, los compañeros del trabajo, los compañeros, de verdad todos con muestras de solidaridad, de sororidad.

“Queremos sentir que no estamos solos, que nos escuchan, que María es importante no solo para nosotros, sino que es una vida que no se debió haber perdido y que hay otras personas que aunque no pasan por lo por lo que nosotros estamos pasando, se pueden sensibilizar con esta lucha, para que esto llegue a donde tiene que llegar”, indicó.

Laura afirma que tienen claro que María ya no volverá físicamente, pero confían que en otra vida volverán a sentir ese amor que ella les daba.

“Sabemos que María no está, que no vamos a recuperarla nunca más, somos creyentes y creemos que la vamos a ver, Dios mediante, en el cielo, pero queremos que aquí en la tierra también se haga justicia como hombres que somos y sociedad.

“Que nadie tiene el derecho a quitarnos la vida, no tenemos que disponer de la vida de nadie, que Dios nos acompañe y que sea la sabiduría de los jueces la que decida lo que tiene que pasar”, concluyó.

El sospechoso de arrebatarle la vida a María es el esposo de ella, un hombre de apellidos Pérez Hernández, quien en el 2023 enfrentará un juicio en el Tribunal Penal de Heredia por sospecha de femicidio.