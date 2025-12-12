Más de 7.500 botellas de licor caen en operativo contra el contrabando

La Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública decomisó un total de 7.538 unidades de distintos licores durante dos operativos realizados en las últimas horas en los distritos de Sixaola, en el cantón de Talamanca, y Guaycará, en el cantón de Golfito.

Según informaron las autoridades, en el mes de diciembre se refuerzan los controles en las zonas fronterizas con Panamá debido al incremento del contrabando de licor que ingresa al país de manera irregular, principalmente sin el respectivo pago de impuestos.

Decomiso de licores por la Policía de Fronteras (MSP/cortesía)

Uno de los decomisos se efectuó en Sixaola, donde oficiales de la Policía de Fronteras intervinieron un microbús que transportaba 2.688 unidades de cerveza y 720 unidades de otros licores, entre ellos ron con cola, guaro, ron y vodka.

Decomiso de licores en las fronteras (MSP/cortesía)

El segundo operativo tuvo lugar en Guaycará, muy cerca del puesto policial del kilómetro 35, donde fueron ubicados dos vehículos. En este punto, los oficiales decomisaron 1.581 cervezas, 336 bebidas energizantes y 2.213 unidades de bebidas alcohólicas de distintos tipos.

El operativo policial dio grandes resultados. Archivo

En total, la mayor parte del licor incautado corresponde a cervezas, con un acumulado de 4.269 unidades. Para la ejecución de ambos decomisos, la Policía de Fronteras coordinó acciones con la Policía de Control Fiscal (PCF).