Sucesos

Más de 7.500 botellas de licor caen en operativo contra el contrabando

La mayoría del licor decomisado corresponde a cervezas que ingresaban al país de forma irregular, sin el pago de impuestos

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública decomisó un total de 7.538 unidades de distintos licores durante dos operativos realizados en las últimas horas en los distritos de Sixaola, en el cantón de Talamanca, y Guaycará, en el cantón de Golfito.

Según informaron las autoridades, en el mes de diciembre se refuerzan los controles en las zonas fronterizas con Panamá debido al incremento del contrabando de licor que ingresa al país de manera irregular, principalmente sin el respectivo pago de impuestos.

Decomiso de licores en las fronteras
Decomiso de licores por la Policía de Fronteras (MSP/cortesía)

Uno de los decomisos se efectuó en Sixaola, donde oficiales de la Policía de Fronteras intervinieron un microbús que transportaba 2.688 unidades de cerveza y 720 unidades de otros licores, entre ellos ron con cola, guaro, ron y vodka.

Decomiso de licores en las fronteras
Decomiso de licores en las fronteras (MSP/cortesía)

El segundo operativo tuvo lugar en Guaycará, muy cerca del puesto policial del kilómetro 35, donde fueron ubicados dos vehículos. En este punto, los oficiales decomisaron 1.581 cervezas, 336 bebidas energizantes y 2.213 unidades de bebidas alcohólicas de distintos tipos.

El operativo policial dio grandes resultados. Archivo

LEA MÁS: Bebé de 2 meses que sobrevivió a trágico accidente, en el que murió su mamá, se encuentra estable

En total, la mayor parte del licor incautado corresponde a cervezas, con un acumulado de 4.269 unidades. Para la ejecución de ambos decomisos, la Policía de Fronteras coordinó acciones con la Policía de Control Fiscal (PCF).

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.