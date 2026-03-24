“Me lo mataron por una cadena”: madre de Antonio clama justicia, aunque tenga que hacerse desde lejos

El asesinato ocurrido frente a un bar en San Lorenzo de Flores, en Heredia, quedó marcado para siempre en el corazón de doña Marta Villalobos.

Han pasado más de cinco años desde aquella tarde del 24 de enero del 2021 en que su hijo, Antonio Strom, de 26 años, salió de casa diciendo que iría a comerse una carne mexicana con uno de sus hermanos y un primo. Ahora su familia verá la justicia empezar a cumplirse desde lejos.

Antonio Strom, joven de 26 años asesinado afuera de bar en San Lorenzo de Flores en Heredia. Foto cortesía Marta Villalobos.

“Me dijo que venía rápido porque estaba cambiando los halógenos a un carro”, recuerda su madre

No habían pasado ni 25 minutos cuando recibió la llamada que ninguna madre quiere contestar: a Antonio lo habían asesinado.

Desde entonces, su vida cambió para siempre.

“Lo de mi hijo me afecta mucho, me pongo deprimida. Desde su asesinato tengo fibromialgia y, a veces, me pongo para atrás, retrocedo en todo. Paso noches sin dormir; tomo pastillas para poder hacerlo. Estoy con tratamiento psiquiátrico. Es un calvario, un dolor que no se lo deseo a nadie”, confiesa con la voz entrecortada.

En su casa el vacío es enorme. Ella y sus otros hijos aún lloran a Antonio. Lo recuerdan en cada rincón, en cada fecha especial, en cada comida que ya no comparte con ellos.

“El vacío es demasiado grande y uno no sabe cómo llevarlo, es que ¡cómo duele!”, dice.

Doña Marta cuenta que ese día su hijo salió con una cadena de oro gruesa que a ella no le gustaba que usara. Temía que llamara la atención de personas equivocadas.

Según lo que le relató otro de sus hijos, dentro del bar tres hombres se le quedaron viendo fijamente. “Todo se dio como por un enjachonazo. Ellos se le quedaron viendo y Antonio les preguntó cuál era el asunto. Como estaban tomados, se le fueron encima”, narra.

El pleito comenzó dentro del local y terminó afuera. A pocos metros de la entrada, Antonio cayó tras recibir tres disparos: dos en la espalda y uno en la cabeza.

“Si eso le hubiera pasado porque él andaba asaltando o robando, yo lo reconozco. Pero mi hijo se fue a comer a ese bar. Ni siquiera conocía a esos sujetos”, afirma con firmeza.

Desde el primer momento comenzó a tocar puertas. Fue al OIJ, habló con la fiscal del caso durante meses, insistió, preguntó, esperó...

Para ella todo fue muy difícil, hasta que le dijeron que ya había un detenido el año pasado.

El principal sospechoso es un hombre de apellidos Valdez Mancía, de nacionalidad salvadoreña.

En agosto del 2024, la Fiscalía solicitó que se girara orden de captura internacional contra Valdez, la cual fue ordenada por el Juzgado Penal el 11 de noviembre del 2024.

Fue ubicado el año pasado en El Salvador, donde estaba preso en el complejo penitenciario de Izalco por el delito de agrupaciones ilícitas.

“El 15 de agosto del 2025, la Corte Suprema de El Salvador denegó la extradición del imputado alegando que no existía el principio de reciprocidad entre los Estados, ofreciendo el ‘enjuiciamiento doméstico’ de Valdez en esa nación", detalló la Fiscalía de Costa Rica.

“La Fiscalía solicitó la aplicación de dicha alternativa y remitió, por medio de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI), la documentación requerida a fin de que esta se enviara a las autoridades de El Salvador por los canales diplomáticos establecidos.

“En este momento, la solicitud se encuentra en la Fiscalía General de la República de El Salvador para lo pertinente”.

El sospechoso quedo grabado en una cámara de seguridad. (cortesía/cortesía)

Ahora el proceso tendrá que seguir en territorio salvadoreño.

Para doña Marta, lo importante no es dónde se juzgue al sospechoso, sino que haya justicia. “No me importa que lo juzguen en El Salvador, lo que quiero es justicia. Que ninguna otra familia viva lo mismo que nosotros todavía vivimos: este dolor”.

En el expediente figuran otros dos imputados que aún no han sido detenidos, aunque se conoce su identidad. Doña Marta no pierde la fe de que todos los involucrados, poco a poco, terminen en prisión.

Antonio Strom dejó a su familia llena de dolor. (cortesía/cortesía)

Mientras tanto, convirtió su duelo en una causa. En Facebook creó la página “Justicia por Antonio Strom”, donde comparte recuerdos de su hijo, avances del proceso y reflexiones sobre lo que significa sobrevivir al asesinato de un hijo.

“Yo solo le pido a Dios que esto no quede impune. Que paguen por lo que hicieron. Mi hijo no merecía morir así”.

Y aunque las noches sigan siendo largas y el dolor no desaparezca, doña Marta continúa luchando. Porque para ella, mientras haya memoria, también habrá búsqueda de justicia, no pronta, pero sí, espera, cumplida.