Mecánico asesinado tuvo despedida morada rodeado de sus seres queridos

Los seres queridos de Marvin pusieron una bandera del equipo de sus amores sobre su ataúd. Foto Facebook.

El mecánico Marvin Astúa Gómez, de 37 años, era un saprissista de hueso colorado, por eso sus seres queridos, en medio del gran dolor que sentían por su trágica muerte, decidieron darle una despedida muy morada.

Con una bandera y una camiseta del equipo de sus amores, las cuales fueron colocadas sobre su ataúd, fue como este lunes los allegados del mecánico, quien fue asesinado el pasado sábado en La Unión de Cartago, le dieron el último adiós.

“Él era muy saprissista, por eso todo mundo le firmó la camisa y luego se la pusieron en el ataúd. Vieras el montón de gente que llegó al funeral, eran más los amigos que los familiares”, contó un hermano del mecánico, quien pidió que su nombre no se publicara.

“De hecho las personas de aquí lo querían mucho, viera el montón de gente que vino a la vela, porque tenía amigos por todos lados”. — Hermano de Marvin.

El crimen que cobró la vida de Astúa ocurrió a eso de las 7 p.m. en San Vicente de Tres Ríos, en La Unión de Cartago, cuando él se encontraba afuera de su apartamento.

Familiares y amistades de Marvin firmaron esta camiseta. Foto Facebook.

“Lo que indican en este caso es que el ahora fallecido se encontraba en las afueras de un apartamento que alquilaba, cuando en ese momento pasaron dos sujetos en una motocicleta, quienes le dispararon en la cabeza”, detalló el Organismo de Investigación Judicial.

El hermano del mecánico contó que, al parecer, Marvin se encontraba junto a otras personas cuando ocurrió el ataque.

“Él ya tenía rato de estar ahí, estaba estrenando una torre de sonido (parlante) que se había comprado”, agregó.

Un gran hermano

Además de ser recordado como un hombre muy noble y de gran corazón, Marvin también fue descrito como una persona muy entregada a su familia, especialmente a su mamá y a su hermano.

“Como hermano era una persona muy noble, yo fui una persona que anduvo en malos pasos y más de una vez me jalé una torta, pero él siempre fue bueno conmigo y me apoyó en todo momento, nunca me reprochaba nada, de verdad que él era de muy buen corazón”, agregó el hermano de Marvin.

Astúa también era padre de tres menores de edad: un muchacho de 17 años, una niña de 12 y una bebita de apenas un año, por los cuales se esforzaba a diario en su trabajo.

Marvin Astúa Gómez fue asesinado en Tres Ríos. Foto Facebook

“Como papá siempre trató de darle lo mejor a sus hijos, tal vez no pasaba tanto tiempo con ellos porque pasaba trabajando mucho, pero en lo que era lo económico siempre fue demasiado responsable, a sus hijos nunca les faltó nada. Pese a eso yo muchas veces le dije que no todo era la plata, que también tratara de pasar más tiempo junto a ellos”.

Talleres se lo peleaban

Actualmente Marvin trabajaba en un taller mecánico y se especializaba en enderezado, según su hermano, él tenía muchos años de experiencia en esa labor.

“Trabajó en varios talleres y vieras que entre los mismos se lo peleaban porque él breteaba muy bien. Tenía muchos años de experiencia, empezó en un taller barriendo, luego sacó un curso y ya se hizo muy profesional en su trabajo”, contó el hermano de Astúa.

Por su formar de ser, Marvin se ganó el cariño de muchas personas en San Vicente de Tres Ríos y según su hermano él tenía amigos por todos los rincones del país, pues era muy sociable.

“Era un hombre muy trabajador, los fines de semana le gustaba salir con los amigos a tomarse algo, pero era una persona que no le hacía daño a nadie, que no se metía en problemas con nadie”.

Al funeral asistieron muchísimas personas. Foto Facebook.

Piden justicia

Hasta el momento las autoridades no han determinado el motivo por el cual Marvin fue asesinado, incluso allegados del mecánico piensan que pudo tratarse de una confusión, pues Astúa nunca fue una persona problemática.

“Era una persona de gran corazón, de verdad que desconocemos la causa o por qué le hicieron eso, nunca vamos a comprenderlo, porque él no le hacía daño a nadie, no ofendía a nadie, siempre estaba en sus cosas”, dijo su hermano.

El hermano del mecánico dijo que lo único que él y su familia desean es que las autoridades detengan a los asesinos de Marvin.

“Lo que nosotros deseamos es que detengan a los responsables, para que nadie más tenga que pasar por este dolor. Yo creo en Dios y en la justicia divina, por eso espero que los detengan”.