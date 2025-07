Mecánico baleado pidió hablar con la persona que más amaba antes de morir

Con sus últimas fuerzas, Miguel Ávalos Vargas, de 50 años, pidió que llamaran a su esposa, Arelis Leitón, la mujer que estuvo a su lado por más de la mitad de su vida.

A él le quitaron la vida a balazos y aunque el caso está en investigación, pareciera que Miguel no era el objetivo de los sicarios.

Arelis Leitón, esposa del fallecido, conversó con La Teja, sobre lo estimado que era su esposo, además resaltó que él nunca se vio envuelto en ningún problema o amenaza.

Detalló que su esposo era mecánico, trabajaba para una empresa en Limón y además se dedicaba a hacer transportista con su carro.

Miguel Ávalos Vargas, de 50 años, asesinado en Liverpool, Limón. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

El miércoles 2 de julio anterior, Miguel salió de su casa, a las 6:10 p. m. para trabajar con el carro, dijo que iba a ir a hacer dos carreras, pero treinta y cinco minutos después ocurrió la agresión.

“Él daba todo por su familia, era muy servicial, social, muy dedicado a su familia”, señaló la esposa.

Arelis se enteró de la fatalidad al recibir la llamada de una señora.

“A mí me llamó una señora, me dijo: ‘su esposo me dio su número de teléfono, me dijo que la llamara, que tuvo un percance’, yo me fui para el lugar, dicen que en todo momento pidió que llamaran a la esposa, dio el número mío”, expresó.

Ella considera que su ser amado estuvo en el momento equivocado.

A Miguel lo asesinaron junto con su sobrino político Axel Adriel Leitón Castillo, de 22 años, en Liverpool de Río Blanco, en Limón.

Miguel Ávalos Vargas, de 50 años y Axel Adrián Leitón Castillo, de 22 años, fueron atacados de muerte en Liverpool Limón. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El cadáver de Leitón, de 22 años, apareció en una zanja, tenía varias heridas de arma de fuego; el hallazgo ocurrió la tarde del jueves 3 de julio, en Liverpool.

A él lo habían reportado como desaparecido ante el OIJ, la última vez que lo vieron fue el miércoles 2 de julio.

Ese mismo miércoles, a las 6:45 p. m., asesinaron a Miguel Ávalos, justamente en el mismo sitio en que apareció Leitón.

LEA MÁS: Papá fue víctima de una atroz muerte cuando, al parecer, iba para su casa

Miguel Ávalos Vargas, de 50 años, fue asesinado de varios balazos, cuando viajaba en un carro por Río Blanco, de Limón. Foto: Tomada de FB (Tomada de FB/Tomada de FB)

Miguel era un papá al que no le conocían problemas, vecino de Pacuare, Limón.

Este hombre murió de dos balazos en el tórax. Él quedó a un lado de un carro, cuando intentó pedir ayuda, pero las heridas fueron mortales.

“Vecinos reportaron una balacera y a la llegada de la Fuerza Pública encontraron cerca de un carro un hombre fallecido a consecuencia de heridas de arma de fuego”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ sobre la muerte de Miguel.

De momento, no hay detenidos por estas dos muertes y los investigadores tratan de esclarecer las circunstancias que mediaron en los ataques.

LEA MÁS: Hallan aterradora escena cerca del lugar donde horas antes un hombre fue acribillado a balazos

Axel Leitón Castillo, de 22 años, fue denunciado como desaparecido, apareció muerto. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Este es el tercer hecho de dolor que sufre la familia, ya que en junio del 2022, les habían matado a otro familiar.

Se trató de Gerardo Leitón Aburto, de 40 años, él era papá de Axel Adriel y cuñado de Miguel Ávalos.

Gerardo trabajaba en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

LEA MÁS: Asesinan a exjugador de fútbol playa cuando salía del novenario de un familiar en Limón

Gerardo Leitón, exjugador de futbol playa asesinado en Limón en junio del 2022. Foto tomada de Facebook.

Gerardo fue asesinado cuando salía del novenario de un tío. El homicidio de Leitón ocurrió minutos después de las 10:45 de la noche de este martes 7 de junio en el barrio Cristóbal Colón, en Cieneguita de Limón, específicamente cien metros al sur de la iglesia católica de esa localidad.

Estos macabros casos debe ser resueltos por el OIJ de Limón, para determinar por qué le siguen haciendo tanto daño a la familia Leitón y a Ávalos.