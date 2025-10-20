Mecánico inocente asesinado en Cartago tenía un sueño muy especial y su familia lo hará realidad

Jean Carlos Mora Ortiz, de 28 años, no andaba en malos pasos, pero le quitaron la vida de la manera más violenta. (Rigoberto Mora/Jean Carlos Mora Ortiz, de 28 años, no andaba en malos pasos, pero le quitaron la vida de la manera más violenta.)

Jean Carlos Mora Ortiz, de 28 años, era un mecánico inocente con un sueño muy especial: celebrar el primer año de vida de sus gemelas. Sin embargo, él se convirtió en víctima de la violencia que azota a Costa Rica, y con su muerte también le arrebataron la alegría a su familia, que en medio del dolor se esfuerza por honrar la memoria de su ser querido.

Sus familiares planean realizarle un cumpleaños a las pequeñas, quienes el próximo 1.° de noviembre cumplirán su primer año. Así lo señaló Lisbeth Ortiz, mamá de Jean Carlos, a La Teja: “Mi hijo planeaba hacerles una fiesta a mis nietas, algo bonito por el primer añito; él estaba muy ilusionado por sus hijos, pensamos que no le vamos a hacer algo tan grande, pero sí algo con la familia”, expresó Ortiz, quien sufre la pérdida de un hijo.

Solo ocho meses juntos

El joven papá solo pudo disfrutar de las gemelas por ocho meses, al convertirse en víctima de la maldad.

Esta madre de familia cumplió años en este octubre y asegura que nada es igual, pues ya no lo vivió con la misma ilusión de años anteriores. Sostiene que solo Dios le da las fuerzas para continuar, y para ella es inevitable no llorar al recordar a su hijo menor.

“Jean Carlos trabajaba con mi otro hijo mayor y nadie lo va a reemplazar, revivo el dolor al escuchar las noticias, y veo que todos los días pasa eso, que muchas familias sufren por la pérdida de un familiar”, menciona.

El legado de sus hijos

El joven vivía en unión libre y, junto con su pareja, tenía otro hijo, un poco más grande en edad, pero que igual necesita atención, pues era muy apegado a su papá. Este niño llegará a los 8 años en enero próximo.

“A través de mis nietos veo a mi hijo, es lo que él nos dejó y no hay valor más grande que la vida de ellos en la nuestra, junto con mis otros nietos, hijos de Josué (hijo mayor). El pasar con ellos hace que mi mente no pase solo pensando en el dolor por la ausencia de Jean Carlos”, indicó esta madre de familia.

Al mecánico inocente le quitaron la vida el 7 de julio del 2025, cuando lo confundieron con un presunto narco, que es reconocido por operar en La Unión, Cartago.

Jean Carlos probaba los arreglos que le había hecho al carro y cuando iba por Santiago del Monte, a unos 800 metros, aproximadamente, de donde tenía el taller mecánico, fue atacado a balazos.

La mortal agresión quedó grabada en una cámara de seguridad, la cual es prueba para los agentes del OIJ, en la que se ve la desesperada acción de Jean Carlos para salvarse, al manejar a alta velocidad, incluso, hasta chocar por detrás a un carro.

En este tiroteo sobrevivió una mujer que también era clienta del taller y tampoco tenía relación alguna con la agresión; Jean Carlos falleció en el hospital Max Peralta de Cartago.

Un hombre de apellido Quesada, de 25 años, es sospechoso de matar a Jean Carlos Mora Ortiz, un mecánico inocente. El ataque ocurrió el lunes 7 de julio, en Santiago del Monte, en La Unión de Cartago, a unos 800 metros, aproximadamente, de donde tenía el taller mecánico. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Sospechoso detenido y evidencia

Un sujeto de apellidos Quesada Enríquez es sospechoso de este homicidio; lo detuvieron el 11 de julio durante un allanamiento en una vivienda en Aserrí. Durante la intervención, las autoridades lograron decomisar evidencia clave, como los zapatos que habría usado el sospechoso el día del crimen, así como dos cargadores de arma de fuego, municiones y varios teléfonos celulares.

Este caso sigue bajo investigación en el expediente 25-001143-0071-PE.

La vida de Jean Carlos Mora Ortiz era tranquila y de una persona muy pulseadora, como la mayoría de los que viven en Costa Rica, pero se convirtió en otra vida inocente, apagada en suelo costarricense.