"Llegamos a un puerta, sabía que había una entrada, pero la bruma no me dejaba ver, al final se veía una luz como si fuera un fluorescente con una luz muy blanca, en el sueño Juan Carlos me dijo: ‘¡vamos!’, yo le dije que no, él se dio vuelta y me dijo: ‘vos me has dicho que conmigo hasta el fin del mundo’. Le respondí: ‘sí, pero yo ahí no voy’”.