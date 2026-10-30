Menor de edad y dos hombres son detenidos como sospechosos de ejecutar a un hombre dentro de un bar repleto de personas

Dos hombres y un menor de edad fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de participar en el homicidio de un hombre que fue ejecutado dentro de un bar repleto de personas en Puntarenas.

La Policía Judicial dio a conocer que se trata de dos sujetos, de apellidos Gómez, de 21 años, y Avilés, de 29,así como de un muchacho de 17 años.

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Los tres sujetos fueron detenidos la tarde de este jueves por medio de tres allanamientos que el OIJ ejecutó en El Roble y Chacarita de Puntarenas, así como en Nandayure de Guanacaste.

El bar estaba repleto de personas cuando ocurrió el crimen. Captura de video. (cortesía/El bar estaba repleto de personas cuando ocurrió el crimen. Captura de video.)

Según las autoridades judiciales, estas personas están siendo ligadas con el homicidio de un hombre apellidado West, de 31 años, quien fue ejecutado en un bar en el Paseo de los Turistas, en Puntarenas, la madrugada del pasado 23 de agosto.

“Supuestamente, los sospechosos se encontraban dentro de dicho establecimiento, al cual llegó el ahora fallecido y después de unos 30 minutos se dio un altercado entre estos y, en un momento dado, supuestamente, le disparan en varias ocasiones a West, quien falleció en el lugar”, indicó el OIJ.

Homicidio en bar de Puntarenas

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El homicidio de West fue grabado por una cámara de seguridad del bar, el cual estaba repleto de personas. En ese video se observa que un sujeto, vestido con camisa blanca, se acerca a la mesa en la que se encontraba la víctima y le dispara en reiteradas ocasiones.

Además de las detenciones de los sospechosos, el OIJ decomisó aparatos electrónicos y prendas de interés.