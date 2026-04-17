“Mi mamá le pidió que no fuera”: familia clama justicia por Francis Chaves, fallecida en accidente camino al trabajo

La mamá de Francis Chaves Fonseca no quería que ella fuera a trabajar la madrugada en que, lamentablemente, su hija murió en un accidente de tránsito, que hoy duele por su ausencia, pero también porque los conductores involucrados la dejaron tirada a su suerte.

Hugo Chaves, hermano de Francis, nos contó el dolor tan profundo que están viviendo al tener que lidiar con la ausencia.

“El día antes mi mamá le dijo a mi hermana que no fuera a trabajar a esa hora, que no hacía falta ganarse esa platita, pero Francis era demasiado responsable y ya se había comprometido con su jefe”, dijo Hugo, muy afectado.

Francis Chaves Fonseca era una gran hija y hermana, su familia sufre por la tragedia que le costó la vida. (Cortesía/Cortesía)

Francis era supervisora en una empresa de dispositivos médicos y ese día debía entrar más temprano, a las 3 a. m., para que la maquinaria estuviera lista para cuando el personal llegara.

Aquella corazonada de su madre, hoy es una estocada en su alma.

Francis, de 46 años y vecina de Barreal de Heredia, murió la mañana del miércoles 8 de abril tras sufrir un accidente de tránsito cuando se dirigía a su trabajo, un recorrido que realizaba todos los días en motocicleta.

“Ella no tuvo hijos, pero su hija era la moto, le encantaba desde siempre y tenía bastante de tenerla. Mi papá tiene siete hijos y se preocupaba mucho por ella, y claro, a todos nos preocupaba que ella anduviera en moto y a esas horas que la calle está tan sola”, reconoció.

Una tragedia en la oscuridad

El accidente ocurrió entre las 2:30 a. m. y las 3:15 a. m., en las cercanías de Villa Bonita, en Alajuela.

Según el testimonio de su hermano, han podido recuperar alguna información gracias a un testigo que vio lo ocurrido.

Al parecer, un vehículo que venía de frente habría realizado un giro en “U”, por lo que impactó a la motorizada y eso provocó que el carro que venía atrás de Francis la atropellara.

“Nos duele mucho, porque el carro que provocó el accidente, que era un vehículo blanco, se dio a la fuga, y el segudno carro también, pero en ese caso el conductor se presentó después a declarar, nosotros queremos encontrar a ese conductor para que se haga justicia, porque ese giro mató a mi hermana y nos dejó con este dolor, ella iba bien y siempre era muy prudente en la moto, por ella y por los demás”.

Francis Cháves falleció poco después de ingresar al Hospital San Rafael de Alajuela. (Noticias Alajuela/cortesía)

El conductor que sirvió de testigo, le explicó a la familia por qué no se fue detrás del carro blanco.

“Él nos dijo que él decidió quedarse con mi hermana y se lo agradecemos mucho. A ella la llevaron al Hospital San Rafael de Alajuela, por medio del Edus dieron con una de mis hermanas y le avisaron que Francis tuvo un accidente, pero cuando ella llegó al hospital ya había fallecido”, narra Hugo.

Los familiares ya pusieron la denuncia ante las autoridades judiciales, pero ahora falta revisar cámaras de seguridad de la zona —donde aseguran hay varias— para lograr identificar la placa y dar con los responsables.

Ellos esperan que esto ocurra pronto, para poder proteger dicha evidencia que permitiría dar con el responsable.

Una mujer responsable y querida

Quienes conocían a Francis aseguran que era una mujer trabajadora y comprometida.

“No era imprudente. El tráfico nos dijo que ella iba bien, que todo se dio por esa maniobra”, aseguró su hermano.

Francis, por la hora en que entraba a su trabajo, compartia mucho con su mamá, pasaban las tardes juntas y además la consentía cada vez que había dinerito.

“Llegaba, le preguntaba a mi mamá si quería algo para llevarle, y se sentaban a ver series. Le gustaba mucho Netflix, ella era mucho de estar en la casa, la verdad trabajaba mucho, disfrutaba eso”, recordó el hermano.

Un sueño pendiente

Entre sus planes estaba por cumplir un sueño: viajar a Perú en diciembre junto a su mamá.

“Siempre le decía y más últimamente con insistencia: ‘Usted y yo vamos a ir a Perú‘, era algo que ellas iban a hacer juntas”, contó el hermano.

El domingo pasado fue muy duro para la familia, porque era el día que los hijos de doña Isabel se reunían y la ausencia de Francis pesó más que nunca. Estaban deseando escuchar el sonido de su moto al llegar.

Las últimas horas

La noche antes del accidente, Francis llegó a su casa con hambre, algo poco usual. Preparó una sopa con unos ingredientes que su hermano le hizo el favor de ir a comprar.

Su hermano recordó que ella comió, se sentó a ver tele y se fue a dormir, luego regresó unos segundos para decirle a su mamá que había hecho sopa para todos.

Horas después, una llamada cambió la alegría de la familia.

Hoy, el dolor se mezcla para ellos con la necesidad de respuestas.

“Queremos justicia. Ella iba para su trabajo”, insistió su hermano.

La familia pide a cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido, que la brinde de forma confidencial al OIJ, al número 800-8000-645, la pista más pequeña es muy valiosa para ellos, porque podría permitirles dar con el conductor.