Milagro en segundos: video muestra cómo motociclista logra salvarse de violento choque múltiple

Un video que circula en redes sociales ha causado conmoción luego de mostrar una aparatosa colisión múltiple en La Palmera de San Carlos.

El accidente ocurrió en La Palmera de San Carlos y, pese a lo aparatoso, nadie resultó herido. (Cortesía/cortesía)

El accidente ocurrió este martes en la entrada a las termales.

En las imágenes se observa cómo un pick up se dispone a girar, seguido por un automóvil blanco y una motocicleta en la que viajaba una persona. Segundos después aparece un cabezal con un contenedor que se desplazaba a alta velocidad. Todos van en el mismo carril.

Cuando el pick up realiza la maniobra, el vehículo blanco invade el carril contrario para girar; en ese momento es impactado por el tráiler, que lo tira de un golpe contra el pick up. Tras el choque, el tráiler pierde el control.

Tráiler se vuelca tras choque en cadena y motociclistas se salvan de milagro

El tráiler se desplaza hacia la motocicleta y, al volcarse, la golpea con la parte frontal, sacándola de la carretera. El ocupante de la moto sale expulsado y cae en una zanja a un costado de la vía.

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Testigos indicaron que el conductor del vehículo pesado logró salir por la puerta del acompañante, mientras varias personas auxiliaban a los involucrados.

Pese a la violencia del accidente y los severos daños materiales, de forma preliminar no se reportaron personas heridas, situación que ha sido calificada por testigos como “un verdadero milagro”.