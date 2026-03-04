Esta es la millonaria factura que dejó choque contra semáforos y estatua de León Cortés

El choque ocurrido en Mata Redonda, San José contra los semáforos y la estatua de León Cortés Castro podría haber dejado millonarias pérdidas, de manera preliminar, se estima que superarían los $30 mil (más de ¢15 millones), una cifra que podría aumentar conforme avancen las inspecciones técnicas.

La Policía de Tránsito llegó con una grúa hasta la estatua de León Cortés Castro para retirar parte de los daños y también del pick up que se estrelló contra el monumento.

Aunque las autoridades aún no han detallado el monto total, estos al parecer podrían ser responsabilidad del conductor involucrado en el choque.

Oficiales de la Policía de Tránsito regularon el paso en todos los sentidos debido a la caída de semáforos en la zona. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Producto del accidente también hay aceite derramado. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

Consecuencia del fuerte impacto los semáforos de la zona quedaron sin funcionar, debido a que el poste que tenía el control de los semáforos es uno de los afectados. Las autoridades deberán realizar una base de concreto para colocar otro poste.

Las autoridades del tránsito valoran la posibilidad de colocar semáforos aéreos en la zona, de momento se mantienen tráficos ayudando en el movimiento de los vehículos.

Choque contra estatua de León Cortés

Este aparatoso accidente de tránsito dejó a un hombre en condición crítica la madrugada de este miércoles 4 de marzo en Mata Redonda, San José.

La emergencia fue reportada a las 3:41 a. m., exactamente donde se ubica la estatua de León Cortés Castro en la Sabana. En ese punto, el conductor de un vehículo tipo pick up perdió el control, se salió de la vía y se estrelló contra el monumento.

Conductor de un pick up se estrella contra la estatua de León Cortés Castro en la Sabana, la madrugada del miércoles 4 de marzo del 2026. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

El impacto provocó daños considerables tanto en la estructura de la estatua como en el automotor.

“Vehículo se salió de la vía y colisionó contra la estatua de León Cortés, se atendió un hombre adulto, se trasladó crítico al Hospital San Juan de Dios”, informaron en la Cruz Roja.

Conductor de un pick up se estrella contra la estatua de León Cortés Castro en la Sabana, la madrugada del miércoles 4 de marzo del 2026. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

El conductor fue llevado de emergencia al centro médico, mientras las autoridades deberán determinar las causas que provocaron el choque.

Pasadas las 6 a. m. el vehículo seguía incrustado en la estatua.