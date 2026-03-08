Ministerio de Segurdad reacciona a video en el que policía aparece recibiendo lo que sería droga

Un video que circula en redes sociales en el que aparece un supuesto policía de la Fuerza Pública recibiendo lo que, en apariencia, serían dosis de droga de un vender ha encendido la polémica.

A raíz de dicha grabación, la cual fue hecha por el supuesto vendedor que conversaba con el uniformado, es que el Ministerio de Seguridad Pública abrió una investigación a nivel administrativo.

Pero el tema no termina ahí, pues la oficina de prensa de Seguridad Pública indicó que adicionalmente este pasado sábado presentaron una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por ese hecho.

“La posición de la institución y la Fuerza Pública es cero tolerancia a los temas de corrupción, todos los temas de corrupción van a ser atendidos en primera instancia la unidad de admisibilidad e investigaciones preliminares nuestra para determinar si los hechos son ciertos y coordinadamente con Policía Judicial se van a atender las conductas que puedan generar algún tipo de delito”, explicó Marlon Cubillo, director general de la Fuerza Pública.

El supuesto vendedor de drogas fue quien grabó al oficial. (Facebook/El supuesto vendedor de drogas fue quien grabó al oficial.)

De momento las autoridades no han dado a conocer si el supuesto oficial que aparece en el video ya fue identificado.

En cuanto a la grabación, lo que ha trascendido de forma extraoficial es que, al parecer, los hechos habrían ocurrido en Hatillo, San José.

En el video se observa como el supuesto vendedor se encuentra sentado en una banca y poco después aparece en escena el uniformado, quien se acerca al sujeto para recibir de este lo que, en apariencia, serían dosis de droga.

Tras tener una conversación en la que hablan de “puntas” y “perico”, refiriéndose, al parecer, a cocaína, el policía se retira del lugar.