Ministro de Seguridad pide investigación por caso de joven que denunció agresión de grupo de policías

Eric Lacayo Rojas, ministro a.i de Seguridad Pública, solicitó una investigación por el caso de una joven que denunció en redes sociales que fue víctima de agresión por un grupo de policías.

Lacayo ordenó de inmediato una investigación interna. Él se encuentra al frente de ese ministerio, pues don Mario Zamora está fuera del país.

“Desde el martes, tras observar las manifestaciones de la joven, le ordenó al director regional de la Fuerza Pública de Alajuela efectuar las acciones pertinentes. Además de ello, el ministro interino indicó que se le ordenó al Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad llevar a cabo las investigaciones que correspondan, de modo tal que se logren esclarecer los hechos de manera oportuna”, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

Lacayó lamentó lo ocurrido.

La joven de apellido Chaves, de 23 años, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que revela que 15 oficiales de la Fuerza Pública la golpearon, le tocaron varias partes de su cuerpo, la ahorcaron y le arracaron pelo cuando estaba frente a un bar en Alajuela, ubicado en el centro, entre los barrios El Carmen y La Tropicana.

“Quince policías me arrastraron con el protocolo de persona sumamente peligrosa, abusaron sexualmente de mí, intentaron matarme, sin ninguna razón… Esto deberían de saberlo todos los ticos. Costa Rica no es un lugar pura vida… No creo que haya la necesidad de que este sábado 26 de agosto yo haya muerto para que se alce la voz del pueblo, evitemos tragedias, ese día fui yo pero hoy o mañana puede ser usted o alguien que amas. La lucha es de todos, por favor no se queden callados y cuenten mi historia”, escribió la afectada en Instagram.

Al parecer, la situación se dio cuando los oficiales llegaron en varias patrullas para requisar a las personas que se encontraban en ese sitio.

Ella contó que un oficial le pidió la cédula a su amigo y cuando este se disponía a dársela, el uniformado se la arrebató, por lo que ella le reclamó y el policía le respondió que se callara y se fuera.

En ese momento, varios oficiales la agarraron, la esposaron, la golpearon y luego la montaron en una patrulla donde, según relató, la siguieron agrediendo con una macana mientras la tenían agarrada del pelo.

“Quiero aclarar que yo no falté el respeto, pero ellos dijeron que todo eso pasó por faltar el respeto a la autoridad”, dijo la muchacha.

Los oficiales la llevaron a un lugar oscuro donde le pegaron y luego la encerraron en una celda por cinco horas, pasado ese tiempo la dejaron irse y su mamá fue por ella.

En La Teja contactamos a la joven y su mamá el martes y ellas nos indicaron que no habían puesto la denuncia, por lo que sería hasta este miércoles que nos atenderían, sin embargo, no hubo respuesta a nuestras llamadas.

El director general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, aseguró que ya la denuncia judicial está interpuesta. La muchacha además de la narración, en el video compartió fotos de la agresión.