Es algo que me preocupa, no me hace feliz y no me gusta. He tenido conversaciones con la ministra de Justicia para pedirle que, como ellos tienen que hacer la valoración, que apliquen los filtros respectivos, que aparte de lo médico, se valore si la persona está en prisión por crímenes violentos, por delitos sexuales o criminalidad organizada (narcotráfico).