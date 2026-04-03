Minutos de angustia: niña queda atrapada en río y activan rescate

Una menor de 12 años generó una emergencia este viernes, luego de quedar atrapada dentro de el río Reventazón en Siquirres, sin poder salir, lo que activó un amplio operativo de rescate.

Equipos especializados en acción

La Cruz Roja desplegó un operativo para buscar a la niña (La Nación/Cruz Roja/Imagen con fines ilustrativos/La Nación)

La alerta se recibió a las 12:32 p.m., momento en que se coordinó el envío de recursos de soporte, unidades avanzadas y personal especializado en rescate.

De inmediato, los equipos se desplazaron al sitio y comenzaron las maniobras para ingresar al río con equipo especializado, con el objetivo de poner a la menor en un lugar seguro.

Las labores continúan mientras los rescatistas trabajan en condiciones complejas propias de este tipo de incidentes, donde cada minuto es clave para garantizar la seguridad de la víctima.

El caso se mantiene en desarrollo a la espera de que se confirme el resultado del operativo.

Nota realizada con ayuda de IA