Miranda Izquierdo fue visto tocando el “breaker” del hotel cuando atacaron de muerte a la doctora Cedeño

Léster Jiménez, el empleado de mantenimiento del hotel La Mansión Inn, aseguró en el juicio que se lleva por el homicidio de María Luisa Cedeño Quesada, que tiene muy presente las tres llamadas que le hicieron para avisarle que en el sitio no había electricidad.

Estas llamadas fueron la madrugada del lunes 20 de julio del 2020, horas antes de que encontraran sin vida a la doctora Cedeño.

Jiménez mencionó que esas llamadas se las hizo Cristhopher, quien era el guarda del hotel, pero que luego este le avisó que ya había electricidad porque encontró a Miranda ‘trepando el breaker’.

Señaló que él contestó la llamada a la 1:11 a.m.; esta fue la tercera llamada que recibió, las otras dos fueron perdidas.

“Estaba dormido; me indica que de las habitaciones siete a la Presidencial se fueron las luces en ese momento. Le pregunté si en el pasillo y me dijo que no, que era en las habitaciones (que no había electricidad)”.

Señaló que le pidió que caminara por el pasillo y que entrara la habitación 9 y la 10 porque había una caja de “breakers”, la cual la tapaba un cuadro de pintura.

Lester Jiménez Rivera, le trabajó al empresario holandés Bodaan. Foto: Alejandra Portuguez

Sin embargo, en cuestión de unos cuatro minutos le dijo por otra llamada, ‘ya hay luz’.

La noche que asesinaron a María Luisa Cedeño había tormenta y quitaron la electricidad

“Le pregunté ‘¿ya no voy?, entonces’”, señaló que para ese momento estaba esperando el taxi para irse al hotel.

“Solo me dijo que había encontrado a (nombre) Miranda trepando el breaker”, recordó Jiménez sobre lo que le dijo Cristhopher.

Además que Cristhopher le mencionó que había conversado con las chicas que estaban en la habitación 10 y le dijeron que ya tenían corriente.

Agregó que no sabía cómo Miranda Izquierdo estaba en la caja “breakers”, pues él nunca le dijo donde estaban, ya que Bodaan nunca le ordenó darle a él esa indicación.

“Nunca tuve una conversación de trabajo (con Miranda), no sabía qué trabajo hacía él”, mencionó.

A la doctora la atacaron en una noche de tormenta y le habrían quitado la electricidad.