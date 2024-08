Misterio rodea caso de joven salonero que desapareció tras salir huyendo de un bar

Jason es descrito por sus seres queridos como un hombre alejado de los problemas.

Doña Olga Morales tiene más de dos meses de estar viviendo con el corazón en la mano, debido a la extraña desaparición de su hijo Jason Palacios Morales, de 32 años, de quien no se sabe nada desde que se le vio salir huyendo del bar en el que trabajaba en Cartago.

Jason laboraba como salonero en un negocio ubicado en San Isidro de El Guarco, y la última vez que fue visto fue el pasado martes 28 de mayo, cuando llegó a la casa de una vecina a pedir ayuda.

“Una vecina de ahí, quien es una adulta mayor, nos dijo que él llegó a su casa bajo un aguacero, gritando que por favor lo ayudaran, porque lo iban a matar. La señora le tomó una foto, que es la última que tenemos de él, y le dijo que se esperara, que iba a llamar a la Policía, pero cuando ella salió ya no estaba”, contó la angustiada madre.

Desde ese día Morales no sabe nada de su hijo, lo que es una situación muy extraña para ella, pues aseguró que Jason es un muchacho que le anda de lejos a los problemas y que siempre pasaba comunicándose con ella para avisarle en dónde estaba o si iba a llegar a visitarla.

“Cada 28 de cada mes es como que a mí me arranquen un pedacito de mí”. — Olga Morales, mamá de Jason.

Joven salonero salió huyendo

Doña Olga contó que su hijo tenía poco tiempo de estar trabajando en ese bar, pues recientemente, se había quedado sin trabajo y decidió laborar en dicho local con la idea de ahorrar un poco de dinero, pues deseaba sacar un curso de cocina avanzado, que es una de sus grandes pasiones.

“Nosotros hablamos el sábado (25 de mayo), ese día lo llamé y le dije que si me podía prestar una plata, me dijo que le diera chance para depositarla y que, por cualquier cosa, el martes que tenía libre me llamaba para que nos viéramos en la casa y nos tomáramos un cafecito”, recordó la señora.

Esta fue la última foto que una señora le tomó a Jason antes de que desapareciera.

El lunes, nuevamente, hablaron y el martes doña Olga no llamó a su hijo pensando que este iba a llegar a visitarla, pero al final Jason nunca llegó a su casa.

“El miércoles (29 de mayo) yo estaba libre del trabajo y me llamaron como a las cuatro de la tarde, y me preguntaron si sabía algo de Jason. Yo dije que seguro estaba trabajando, pero me dijeron que desde ese martes, a las cinco de la tarde, había desaparecido y no se sabía nada de él”, explicó.

Ante esa extraña noticia, doña Olga empezó a averiguar qué había pasado con su hijo, pero la única información que encontró fue que Jason, prácticamente, salió huyendo de su lugar de trabajo.

“Lo que me dijeron es que, supuestamente, estuvo ahí en el bar tomando con unas mujeres y como que habrían consumido algún tipo de droga; luego de eso, supuestamente, salió corriendo del bar, diciendo que lo iban a matar”, contó Morales.

Después de esa situación, es que Jason habría pasado a la casa de la vecina y eso fue lo último que supo de él.

Angustiados y estafados

Desde que Palacios desapareció su mamá no ha parado de buscarlo; incluso, doña Olga contó que durante todo un mes estuvo quedándose, desde las 4 a.m. hasta la medianoche, en un parque en El Tejar, pues le habían dicho que habían visto a su hijo en ese lugar, pero nunca apareció.

“Nos metimos a Los Diques, a Las Gradas en la Lima, que son lugares muy feos por el tema de las drogas, como dice la gente; a todos los bunkers nos metimos a buscarlo y nada. Pegamos volantes por todo lado, creo que nosotros sacamos casi mil volantes para pegar en todo Cartago, porque nos decían que lo habían visto por todo lado”.

Como si la angustia no fuera suficiente, la familia también fue víctima de un estafador, quien les prometió ayuda, pero solo les quitó su dinero.

“Mi yerno pagó hasta un detective que nos estafó. Apareció un señor que nos dijo que era detective y que nos podía ayudar, y mi yerno de la desesperación le pagó una plata y este señor no hizo nada y luego se desapareció”.

Hasta el día de hoy no hay pistas sobre el paradero de Jason.

Familia lo extraña

Doña Olga contó que ella no es la única que sufre por la ausencia de Jason, todos sus familiares lo extrañan; especialmente su abuelita, quien pregunta constantemente por él.

“Mi suegra el martes cumplió años y lo primero que hizo fue sentarse y preguntarle a mi hija menor por Jason, pero nosotros preferimos no decirle. Él le regaló una cadenita y ella siempre se la pone y dice: ‘Vea, esto me lo regaló mi flaquito’”.

Morales dijo que su nietita de cinco años también extraña mucho a su tío y solo piensa en la forma de hacer que regrese a casa.

“Yo tengo una nietita que vive cerca de mi casa y ella pasa llorando por él; cuando vamos a San José no quiere venirse y me dice: ‘Yo quiero encontrar a tío flaquito’. Ahora mi hija esta otra vez embarazada y mi nieta dice que si tío flaco se diera cuenta de que ella va a tener una hermanita él regresaría”.

Si usted ha visto a Jason o sabe qué pudo haber pasado con él, comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.